Лідер США зазначив, що обговорив з представниками ЄС 95% питань щодо закінчення війни в Україні

Термінова новина

Президент США Дональд Трамп зробив заяву після переговорів з лідерами ЄС, які стали наступними після розмови з лідером України Володимиром Зеленським. Трамп перерахував тих, з ким мав бесіду.

Про це інформує Sky News.

Реклама

Читайте також:

Переговори Трампа з ЄС

Голова Білого дому зазначив, що його бесіда відбулась із лідерами Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Фінляндії, Польщі та Норвегії, а також керівництвом Європейського Союзу.

"Ми вважали за доцільне поговорити з ними, і наша бесіда пройшла чудово. Ми охопили, дехто б сказав, 95%, я не знаю який саме відсоток, але ми досягли значного прогресу в припиненні цієї війни", — зазначив Трамп.

Новина оновлюється...