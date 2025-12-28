Відео
Головна Новини дня Трамп провів переговори з лідерами ЄС — про що домовились

Трамп провів переговори з лідерами ЄС — про що домовились

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 23:55
Лідер США зазначив, що обговорив з представниками ЄС 95% питань щодо закінчення війни в Україні
Термінова новина

Президент США Дональд Трамп зробив заяву після переговорів з лідерами ЄС, які стали наступними після розмови з лідером України Володимиром Зеленським. Трамп перерахував тих, з ким мав бесіду.

Про це інформує Sky News.

Переговори Трампа з ЄС

Голова Білого дому зазначив, що його бесіда відбулась із лідерами Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Фінляндії, Польщі та Норвегії, а також керівництвом Європейського Союзу.

"Ми вважали за доцільне поговорити з ними, і наша бесіда пройшла чудово. Ми охопили, дехто б сказав, 95%, я не знаю який саме відсоток, але ми досягли значного прогресу в припиненні цієї війни", — зазначив Трамп.

Новина оновлюється...

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
