Лидер США отметил, что обсудил с представителями ЕС 95% вопросов по окончанию войны в Украине

Трамп провел переговоры с лидерами ЕС — о чем договорились
Президент США Дональд Трамп сделал заявление после переговоров с лидерами ЕС, которые стали следующими после разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. Трамп перечислил тех, с кем имел беседу.
Об этом информирует Sky News.
Переговоры Трампа с ЕС
Глава Белого дома отметил, что его беседа состоялась с лидерами Великобритании, Франции, Италии, Германии, Финляндии, Польши и Норвегии, а также руководством Европейского Союза.
"Мы посчитали целесообразным поговорить с ними, и наша беседа прошла прекрасно. Мы охватили, некоторые бы сказали, 95%, я не знаю какой именно процент, но мы достигли значительного прогресса в прекращении этой войны", — отметил Трамп.
Новость обновляется...
