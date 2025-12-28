Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп провел переговоры с лидерами ЕС — о чем договорились

Трамп провел переговоры с лидерами ЕС — о чем договорились

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 23:55
Лидер США отметил, что обсудил с представителями ЕС 95% вопросов по окончанию войны в Украине
Срочная новость

Президент США Дональд Трамп сделал заявление после переговоров с лидерами ЕС, которые стали следующими после разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. Трамп перечислил тех, с кем имел беседу.

Об этом информирует Sky News.

Реклама
Читайте также:

Переговоры Трампа с ЕС

Глава Белого дома отметил, что его беседа состоялась с лидерами Великобритании, Франции, Италии, Германии, Финляндии, Польши и Норвегии, а также руководством Европейского Союза.

"Мы посчитали целесообразным поговорить с ними, и наша беседа прошла прекрасно. Мы охватили, некоторые бы сказали, 95%, я не знаю какой именно процент, но мы достигли значительного прогресса в прекращении этой войны", — отметил Трамп.

Новость обновляется...

Европейский союз США переговоры Дональд Трамп война в Украине мирный план
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации