Розмова Путіна і Трампа — про що говорили

Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: REUTERS

Розмова президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна тривала понад годину. Вони домовилися зідзвонитися ще раз.

Про це повідомляє Sky News.

Про що говорили Трамп і Путін

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів деталі сьогоднішньої розмови Трампа та Путіна. За його словами, вони домовилися поговорити ще раз за підсумками зустрічі президента США з Володимиром Зеленським.

Відомо, що цей дзвінок був організований з ініціативи Дональда Трампа та тривав 1 годину 15 хвилин. В Росії описали розмову як "дружню та з діловим характером".

Путін навів аргументи про принципову важливість і надалі орієнтуватися на розуміння, досягнуті в Анкориджі. Також він погодився з пропозицією Трампа продовжити роботу з врегулювання в рамках спеціально створених двох робочих груп — з питань безпеки та економіки.

За даними видання, і Путін, і Трамп згодні, що тимчасове припинення вогню під приводом референдуму веде лише до "затягування війни". Водночас президент США сказав, що він переконався у "прагненні Росії до політико-дипломатичного врегулювання ситуації".

Зазначається, що для остаточного припинення бойових дій від Києва потрібне політичне рішення, яке стосується Донбасу.

Нагадаємо, 28 грудня Трамп поговорив з Путіним перед зустріччю із Зеленським. За його словами, розмова була "хорошою та продуктивною".

Водночас ЗМІ повідомляли, що Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки для України. Вони подібні до статті 5 Угоди НАТО.