Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп готовий представити Конгресу гарантії для України, — ЗМІ

Трамп готовий представити Конгресу гарантії для України, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 20:01
Трамп планує представити Конгресу гарантії безпеки для України
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки для України. Відомо, що вони подібні до статті 5 Угоди НАТО.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопосадовців у неділю, 28 грудня.

Реклама
Читайте також:

Гарантії безпеки для України

За інформацією ЗМІ, гарантії дозволять стримувати подальшу російську агресію, створювати механізми врегулювання конфліктів та моніторити укладення мирної угоди. У них також чітко визначать наслідки для РФ у разі порушення угоди.

"Це найнадійніший набір протоколів безпеки, який вони коли-небудь бачили. Це дуже, дуже потужний пакет", — сказав високопоставлений чиновник США.

За словами чиновника, Трамп готовий представити гарантії безпеки, що підтримуються США, Конгресу. Він назвав пакет "платиновим стандартом" того, чого може отримати Україна від Вашингтону.

Трамп переконаний, що здатен змусити Москву погодитися на відповідні гарантії. Водночас посадовці зазначають, що Росія нібито продемонструвала готовність погодитися на вступ України до ЄС у межах можливої мирної домовленості.

Нагадаємо, Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним перед зустріччю із українським лідером Володимиром Зеленським.

А ЗМІ повідомляли, що Зеленський та Трамп мають певні розбіжності у питаннях мирного плану щодо завершення війни.

США війна Дональд Трамп Конгрес Україна гарантії безпеки
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації