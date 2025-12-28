Трамп планує представити Конгресу гарантії безпеки для України

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки для України. Відомо, що вони подібні до статті 5 Угоди НАТО.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопосадовців у неділю, 28 грудня.

Реклама

Читайте також:

Гарантії безпеки для України

За інформацією ЗМІ, гарантії дозволять стримувати подальшу російську агресію, створювати механізми врегулювання конфліктів та моніторити укладення мирної угоди. У них також чітко визначать наслідки для РФ у разі порушення угоди.

"Це найнадійніший набір протоколів безпеки, який вони коли-небудь бачили. Це дуже, дуже потужний пакет", — сказав високопоставлений чиновник США.

За словами чиновника, Трамп готовий представити гарантії безпеки, що підтримуються США, Конгресу. Він назвав пакет "платиновим стандартом" того, чого може отримати Україна від Вашингтону.

Трамп переконаний, що здатен змусити Москву погодитися на відповідні гарантії. Водночас посадовці зазначають, що Росія нібито продемонструвала готовність погодитися на вступ України до ЄС у межах можливої мирної домовленості.

Нагадаємо, Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним перед зустріччю із українським лідером Володимиром Зеленським.

А ЗМІ повідомляли, що Зеленський та Трамп мають певні розбіжності у питаннях мирного плану щодо завершення війни.