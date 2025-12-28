Трамп планирует представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины. Известно, что они подобны статье 5 Соглашения НАТО.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников в воскресенье, 28 декабря.

Гарантии безопасности для Украины

По информации СМИ, гарантии позволят сдерживать дальнейшую российскую агрессию, создавать механизмы урегулирования конфликтов и мониторить заключение мирного соглашения. В них также четко определят последствия для РФ в случае нарушения соглашения.

"Это самый надежный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень мощный пакет", — сказал высокопоставленный чиновник США.

По словам чиновника, Трамп готов представить поддерживаемые США гарантии безопасности Конгрессу. Он назвал пакет "платиновым стандартом" того, чего может получить Украина от Вашингтона.

Трамп убежден, что способен заставить Москву согласиться на соответствующие гарантии. В то же время чиновники отмечают, что Россия якобы продемонстрировала готовность согласиться на вступление Украины в ЕС в рамках возможной мирной договоренности.

Напомним, Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским.

А СМИ сообщали, что Зеленский и Трамп имеют определенные разногласия в вопросах мирного плана по завершению войны.