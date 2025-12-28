Мирный план по войне в Украине — Зеленский и Трамп имеют разногласия

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп имеют разногласия в вопросах мирного плана. Они в воскресенье, 28 декабря, проведут встречу во Флориде, где обсудят соглашение.

Об этом сообщает Reuters.

Разногласия в мирном плане между Зеленским и Трампом

Лидеры сталкиваются с разногласиями по важным вопросам в мирном плане, в частности территорий.

Недавно Зеленский рассказал, что планирует обсудить с Трампом судьбу Донбасса и будущее Запорожской атомной электростанции.

Россия неоднократно требовала от Украины передать весь Донбасс, включая районы, которые остаются под контролем Киева. В то же время российские чиновники отвергали другие части последнего предложения плана, что вызвало сомнения в готовности диктатора Владимира Путина принять результаты переговоров. Кроме того, он заявлял, что РФ будет продолжать войну, если Украина не согласится на "быстрый мир".

Ранее Зеленский отметил, что стремится смягчить предложение США относительно полного вывода украинских войск из Донбасса. В случае невозможности достичь компромисса, мирный 20-пунктовый план, по его словам, должен быть вынесен на референдум.

