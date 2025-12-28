Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленский и Трамп имеют разногласия в мирном плане, — СМИ

Зеленский и Трамп имеют разногласия в мирном плане, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 16:03
Мирный план по войне в Украине — Зеленский и Трамп имеют разногласия
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп имеют разногласия в вопросах мирного плана. Они в воскресенье, 28 декабря, проведут встречу во Флориде, где обсудят соглашение.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Разногласия в мирном плане между Зеленским и Трампом

Лидеры сталкиваются с разногласиями по важным вопросам в мирном плане, в частности территорий.

Недавно Зеленский рассказал, что планирует обсудить с Трампом судьбу Донбасса и будущее Запорожской атомной электростанции.

Россия неоднократно требовала от Украины передать весь Донбасс, включая районы, которые остаются под контролем Киева. В то же время российские чиновники отвергали другие части последнего предложения плана, что вызвало сомнения в готовности диктатора Владимира Путина принять результаты переговоров. Кроме того, он заявлял, что РФ будет продолжать войну, если Украина не согласится на "быстрый мир".

Ранее Зеленский отметил, что стремится смягчить предложение США относительно полного вывода украинских войск из Донбасса. В случае невозможности достичь компромисса, мирный 20-пунктовый план, по его словам, должен быть вынесен на референдум.

Напомним, Зеленский рассказал, что обсудит с Трампом во время встречи во Флориде 28 декабря.

А начальник ГУР Кирилл Буданов назвал наиболее благоприятный месяц для заключения мирного соглашения.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Украина мирный план
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
