Зеленский заявил, что обсудит с Трампом шаги мирного плана
Дата публикации 27 декабря 2025 13:51
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что с американским президентом Дональдом Трампом обсудят последовательные действия, благодаря которым мирный план будет работать.
Об этом глава государства сообщил на вопрос журналистов в чате Офиса Президента в пятницу, 26 декабря.
Мирный план по завершению войны
