Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский сказал, какие гарантии безопасности необходимы Украине

Зеленский сказал, какие гарантии безопасности необходимы Украине

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 13:16
Зеленский объяснил, какие гарантии безопасности нужны Украине
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил, какие гарантии безопасности необходимо для страны. В частности, они должны быть юридически обязывающими.

Об этом глава государство сказал на вопрос журналистов в чате Офиса Президента в пятницу, 26 декабря.

Реклама
Читайте также:

Гарантии безопасности для Украины

Зеленский выразил благодарность командам, которые были открыты к обсуждению гарантий безопасности для Украины.

"Потому что это гарантии безопасности, которые Америка дает Украине, а не наоборот. Поэтому для нас это очень важно, что есть сигнал, что мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности. И это зависит прежде всего от президента Трампа", — говорит глава государства.

По его словам, вопрос заключается в том, какие гарантии безопасности готов дать Трамп. В частности, юридически обязывающие зависят и от лидера США, и от позиции Конгресса.

"И также мы благодарны командам, что они проговаривали, что есть такое общее видение. Но все равно зависить будет от президента США, что он готов дать, когда он готов дать, на какой срок. Безусловно, я буду ему благодарен, если это будет совпадать с нашим желанием его решения", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства объяснил красные линии Украины. Кроме того, он отметил важность гарантий безопасности.

Также Зеленский рассказал о формате встречи с Трампом во Флориде.

Владимир Зеленский Украина гарантии безопасности
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации