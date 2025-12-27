Зеленский объяснил, какие гарантии безопасности нужны Украине

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил, какие гарантии безопасности необходимо для страны. В частности, они должны быть юридически обязывающими.

Об этом глава государство сказал на вопрос журналистов в чате Офиса Президента в пятницу, 26 декабря.

Гарантии безопасности для Украины

Зеленский выразил благодарность командам, которые были открыты к обсуждению гарантий безопасности для Украины.

"Потому что это гарантии безопасности, которые Америка дает Украине, а не наоборот. Поэтому для нас это очень важно, что есть сигнал, что мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности. И это зависит прежде всего от президента Трампа", — говорит глава государства.

По его словам, вопрос заключается в том, какие гарантии безопасности готов дать Трамп. В частности, юридически обязывающие зависят и от лидера США, и от позиции Конгресса.

"И также мы благодарны командам, что они проговаривали, что есть такое общее видение. Но все равно зависить будет от президента США, что он готов дать, когда он готов дать, на какой срок. Безусловно, я буду ему благодарен, если это будет совпадать с нашим желанием его решения", — добавил Зеленский.

