Главная Новости дня Зеленский объяснил формат встречи с Трампом во Флориде

Зеленский объяснил формат встречи с Трампом во Флориде

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 13:05
Зеленский рассказал о формате встречи с Трампом во Флориде
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о формате встречи с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом во Флориде. Он считает, что будут камеры и журналисты.

Об этом глава государства сообщил на вопрос журналистов в чате Офиса Президента в пятницу, 26 декабря.

Встреча Зеленского с Трампом

Зеленский отметил, что встреча будет публичной.

"Что касается формата, начало этого формата уже было несколько раз. Наша группа работала, Рустем Умеров, Андрей Гнатов вместе с Джаредом Кушнером, со Стивом Уиткоффом, они работали уже в Майами, было несколько встреч. И мы договорились, что если будет прогресс, будет встреча на уровне лидеров", — говорит он.

По его словам, то, что встреча с Трампом состоится во Флориде, говорит о прогрессе.

Как изменилось принятие американской стороной красных линий Украины?

Зеленский отметил, что встречи Украины с представителями США были очень нужны.

"И вы знаете, что команда США общалась с Россией. У них были встречи в Москве. Я очень хотел, чтобы и Стив, и Джаред присоединились к встречам, к нам. Больше встреч, больше возможностей объяснить, где мы живем, за что мы боремся, кто борется. Они знают много вещей. Я думаю, наши встречи помогли им в понимании многих деталей", — говорит он.

По его словам, обсуждали гарантии безопасности, юридическую безопасность, риски договоренности с россиянами. Кроме того, представители США отмечали, что очень уважают силу украинцев.

"Но относительно территорий, относительно деталей работы Запорожской станции и других территориальных таких сенситивных вопросов, безусловно, они сейчас глубже во всех этих вопросов после наших встреч", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства назвал красные линии Украины в мирном плане по завершению войны.

Ранее Трамп заявил, что положительно настроен на заключение мирного соглашения.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
