Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп заявил о хороших шансах заключить мир

Трамп заявил о хороших шансах заключить мир

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 04:22
Трамп считает, что есть хороший шанс закончить войну Украине
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что он оптимистично настроен по заключению мирного соглашения по Украине. Так он прокомментировал предстоящий визит президента Владимира Зеленского в резиденцию в Мар-а-Лаго.

Об этом сообщает New York Post.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Трамп о шансах на мир в Украине

"Что ж, я думаю, у нас есть неплохие шансы. Я думаю, что они хотят это сделать сейчас, и я думаю, что Россия тоже хочет это сделать. Но каждый раз, когда одна сторона хочет это сделать, другая — нет", — заявил Трамп изданию в телефонном разговоре.

Также он вновь сказал, что урегулировал 8 войн, и война в Украине - самая сложная из всех. В то же время Трамп считает, что "мы справимся".

Напомним, что в комментарии Politico Трамп тоже сделал ряд заявлений. Глава Белого дома подчеркнул, что именно он примет финальное решение в вопросе мирной сделки.

Кроме того, президент США анонсировал новый телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп война в Украине Россия мирный план
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации