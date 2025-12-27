Трамп считает, что есть хороший шанс закончить войну Украине

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что он оптимистично настроен по заключению мирного соглашения по Украине. Так он прокомментировал предстоящий визит президента Владимира Зеленского в резиденцию в Мар-а-Лаго.

Об этом сообщает New York Post.

Что сказал Трамп о шансах на мир в Украине

"Что ж, я думаю, у нас есть неплохие шансы. Я думаю, что они хотят это сделать сейчас, и я думаю, что Россия тоже хочет это сделать. Но каждый раз, когда одна сторона хочет это сделать, другая — нет", — заявил Трамп изданию в телефонном разговоре.

Также он вновь сказал, что урегулировал 8 войн, и война в Украине - самая сложная из всех. В то же время Трамп считает, что "мы справимся".

Напомним, что в комментарии Politico Трамп тоже сделал ряд заявлений. Глава Белого дома подчеркнул, что именно он примет финальное решение в вопросе мирной сделки.

Кроме того, президент США анонсировал новый телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.