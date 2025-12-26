Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп заявил, что именно он решит судьбу соглашения Украины и РФ

Трамп заявил, что именно он решит судьбу соглашения Украины и РФ

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 23:29
Трамп заявил, что именно он решает судьбу соглашения между Украиной и РФ
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно возможного мирного соглашения между Украиной и Россией. Американский лидер заявил, что именно он примет финальное решение в этом вопросе.

Об этом он сказал в комментарии для POLITICO накануне запланированной встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Реклама
Читайте также:

Трамп о соглашении между РФ и Украиной

Ожидается, что Зеленский прибудет во Флориду в воскресенье с новым мирным планом, который состоит из 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, создание демилитаризованной зоны, а ключевой темой переговоров должны стать гарантии безопасности со стороны США.

Однако в разговоре с журналистами Трамп не проявил готовности быстро поддержать инициативу Киева.

"У него ничего нет, пока я не одобрю. Поэтому посмотрим, что у него есть", — заявил Трамп.

Напомним, что до этого Владимир Зеленский раскрыл планы относительно встречи с Дональдом Трампом во Флориде.

А также украинский лидер назвал условия визита Дональда Трампа в Украину.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп договор Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации