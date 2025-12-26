Трамп заявил, что именно он решает судьбу соглашения между Украиной и РФ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно возможного мирного соглашения между Украиной и Россией. Американский лидер заявил, что именно он примет финальное решение в этом вопросе.

Об этом он сказал в комментарии для POLITICO накануне запланированной встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп о соглашении между РФ и Украиной

Ожидается, что Зеленский прибудет во Флориду в воскресенье с новым мирным планом, который состоит из 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, создание демилитаризованной зоны, а ключевой темой переговоров должны стать гарантии безопасности со стороны США.

Однако в разговоре с журналистами Трамп не проявил готовности быстро поддержать инициативу Киева.

"У него ничего нет, пока я не одобрю. Поэтому посмотрим, что у него есть", — заявил Трамп.

