Трамп может приехать в Украину — Зеленский назвал условие

Трамп может приехать в Украину — Зеленский назвал условие

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 21:40
Когда Трамп приедет в Украину — Зеленский назвал условие
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Президент США Дональд Трамп может приехать с визитом в Украину. Это может случиться для поддержки мирного соглашения и завершения войны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

Читайте также:

Когда Трамп приедет в Украину

Зеленский рассказал, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер готовы приехать в Украину, чтобы обозначить преимущества мирного плана, который предусматривает возможный референдум по территориальным уступкам.

Однако, возможно, понадобится приезд в Киев и самого Дональда Трампа, чтобы изложить свой взгляд по поводу этого.

Также украинский лидер сравнил вероятное голосование с референдумом по Brexit в Великобритании, где люди активно агитируют с обеих сторон по очень сложному вопросу, но в гораздо более жестком сроке и в стране в состоянии войны.

Напомним, накануне Зеленский анонсировал встречу с Трампом во Флориде. Переговоры между сторонами могут состояться в ближайшие дни.

Президенты обсудят гарантии безопасности. Известно, что мирный план из 20 пунктов согласован на 90%.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
