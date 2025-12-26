Когда Трамп приедет в Украину — Зеленский назвал условие

Трамп может приехать в Украину — Зеленский назвал условие
Президент США Дональд Трамп может приехать с визитом в Украину. Это может случиться для поддержки мирного соглашения и завершения войны.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.
Когда Трамп приедет в Украину
Зеленский рассказал, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер готовы приехать в Украину, чтобы обозначить преимущества мирного плана, который предусматривает возможный референдум по территориальным уступкам.
Однако, возможно, понадобится приезд в Киев и самого Дональда Трампа, чтобы изложить свой взгляд по поводу этого.
Также украинский лидер сравнил вероятное голосование с референдумом по Brexit в Великобритании, где люди активно агитируют с обеих сторон по очень сложному вопросу, но в гораздо более жестком сроке и в стране в состоянии войны.
Напомним, накануне Зеленский анонсировал встречу с Трампом во Флориде. Переговоры между сторонами могут состояться в ближайшие дни.
Президенты обсудят гарантии безопасности. Известно, что мирный план из 20 пунктов согласован на 90%.
