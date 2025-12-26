Відео
Головна Новини дня Трамп може приїхати до України — Зеленський назвав умову

Трамп може приїхати до України — Зеленський назвав умову

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 21:40
Коли Трамп приїде в Україну — Зеленський назвав умову
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Президент США Дональд Трамп може приїхати з візитом до України. Це може трапитися для підтримки мирної угоди та завершення війни.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios.

Читайте також:

Коли Трамп приїде до України

Зеленський розповів, що спецпосланець Білого дому Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер готові приїхати в Україну, аби окреслити переваги мирного плану, який передбачає можливий референдум щодо територіальних поступок. 

Однак, можливо, знадобиться приїзд до Києва і самого Дональда Трампа, щоб викласти свій погляд з приводу цього. 

Також український лідер порівняв ймовірне голосування з референдумом щодо Brexit у Великій Британії, де люди активно агітують з обох боків щодо дуже складного питання, але в набагато жорсткішому терміні та в країні в стані війни.

Нагадаємо, напередодні Зеленський анонсував зустріч з Трампом у Флориді. Переговори між сторонами можуть відбутися найближчими днями.

Президенти обговорять гарантії безпеки. Наразі відомо, що мирний план із 20 пунктів узгоджений на 90%.

Володимир Зеленський Дональд Трамп війна в Україні візит мирний план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
