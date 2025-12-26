Зеленський зустрінеться з Трампом — що відомо

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Глава держави повідомив, що переговори між сторонами можуть відбути все найближчим часом.

"Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні — з Президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року", — написав Зеленський у своєму Telegram.

Реклама

Читайте також:

Новина доповнюється...