Україна
Подоляк сказав, що буде, якщо РФ відкине мирний план

Подоляк сказав, що буде, якщо РФ відкине мирний план

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 03:05
Подоляк відповів, що буде, якщо Росія відкине мирний план, над яким працювали США та Україна
Галина Остаповець та Михайло Подоляк. Новини.LIVE

Весь світ включно з Китаєм розуміє, як має закінчитись війна в Україні, враховуючи узгоджені позиції Києва, США та Європи. У разі, якщо Росія відкине мирний план, тоді на РФ чекатимуть щонайменше нові санкції, а на Україну зброя.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.



Що буде, якщо Росія відкине мирний план, над яким працювали Україна та США

"Є узгоджені позиції України, Європи, Сполучених Штатів. Для всього світу, включно з Китаєм, це чітке розуміння, як ця війна має закінчитись. І якщо Росія вийде і скаже: "Ні-ні, ви знаєте, у нас є ще певні вимоги". Це означатиме, що далі ми маємо обов'язково перейти до іншого типу тиску на Росію. І він має бути від США і навіть від Китаю. Тобто вони мають для себе вирішити, чи їм подобається, що є країна, яка взагалі не хоче нічого зупиняти, і як на неї є впливати", — сказав Подоляк.

На уточнююче питання, чи означає це додаткові санкцію та зброю, радник ОП відповів, що це "як мінімум". Також він додав, що це означатиме більш активну залученість країн, якы мають суттєві економічні впливи на Росію. Зокрема, потрібно, щоб був залучений Китай, оскільки без Пекіну російської економіки не стане.

"Китай неодноразово говорив, що не приймає участь у війні, не зацікавлений у її продовженні, він хоче, щоби війна припинилась. Але в цей же час Китай активно спонсорує російську економіку. Немає Китаю, немає російської економіки. Ми ж це розуміємо. Тому Китай має бути в це більше залучений. Тобто, якщо Китай хоче, щоб війна закінчилась, щоб все ж таки ви прийшли до певних правил — слід тиснути на Росію", — пояснив він.

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський розповів про всі 20 пунктів мирного плану, над яким близько місяця працювати України та США.

Також ми писали, що Зеленський 25 грудня знову провів розмову зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером. Вони пропрацювали деталі майбутньої мирної угоди.

санкції проти Росії Китай Михайло Подоляк Росія мирний план мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
