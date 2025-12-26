Видео
Главная Новости дня Подоляк сказал, что будет, если РФ отвергнет мирный план

Подоляк сказал, что будет, если РФ отвергнет мирный план

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 03:05
Подоляк ответил, что будет, если Россия отвергнет мирный план, над которым работали США и Украина
Галина Остаповец и Михаил Подоляк. Новини.LIVE

Весь мир, включая Китай, понимает, как должна закончиться война в Украине, учитывая согласованные позиции Киева, США и Европы. В случае, если Россия отвергнет мирный план, тогда РФ будут ждать как минимум новые санкции, а Украину оружие.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Что будет, если Россия отвергнет мирный план, над которым работали Украина и США

"Есть согласованные позиции Украины, Европы, Соединенных Штатов. Для всего мира, включая Китай, это четкое понимание, как эта война должна закончиться. И если Россия выйдет и скажет: "Нет-нет, вы знаете, у нас есть еще определенные требования". Это означает, что дальше мы должны обязательно перейти к другому типу давления на Россию. И оно должно быть от США и даже от Китая. То есть они должны для себя решить, нравится ли им, что есть страна, которая вообще не хочет ничего останавливать, и как на нее влиять", — сказал Подоляк.

На уточняющий вопрос, означает ли это дополнительные санкции и оружие, советник ОП ответил, что это "как минимум". Также он добавил, что это будет означать более активную вовлеченность стран, которые имеют существенные экономические влияния на Россию. В частности, нужно, чтобы был вовлечен Китай, поскольку без Пекина российской экономики не станет.

"Китай неоднократно говорил, что не принимает участие в войне, не заинтересован в ее продолжении, он хочет, чтобы война прекратилась. Но в это же время Китай активно спонсирует российскую экономику. Нет Китая, нет российской экономики. Мы же это понимаем. Поэтому Китай должен быть в это больше вовлечен. То есть, если Китай хочет, чтобы война закончилась, чтобы все же вы пришли к определенным правилам — следует давить на Россию", — пояснил он.

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал обо всех 20 пунктах мирного плана, над которым около месяца работать Украины и США.

Также мы писали, что Зеленский 25 декабря снова провел разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Они проработали детали будущего мирного соглашения.

санкции против России Китай Михаил Подоляк Россия мирный план мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
