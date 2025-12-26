Подоляк ответил, что будет, если Россия отвергнет мирный план, над которым работали США и Украина

Галина Остаповец и Михаил Подоляк. Новини.LIVE

Весь мир, включая Китай, понимает, как должна закончиться война в Украине, учитывая согласованные позиции Киева, США и Европы. В случае, если Россия отвергнет мирный план, тогда РФ будут ждать как минимум новые санкции, а Украину оружие.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"Есть согласованные позиции Украины, Европы, Соединенных Штатов. Для всего мира, включая Китай, это четкое понимание, как эта война должна закончиться. И если Россия выйдет и скажет: "Нет-нет, вы знаете, у нас есть еще определенные требования". Это означает, что дальше мы должны обязательно перейти к другому типу давления на Россию. И оно должно быть от США и даже от Китая. То есть они должны для себя решить, нравится ли им, что есть страна, которая вообще не хочет ничего останавливать, и как на нее влиять", — сказал Подоляк.

На уточняющий вопрос, означает ли это дополнительные санкции и оружие, советник ОП ответил, что это "как минимум". Также он добавил, что это будет означать более активную вовлеченность стран, которые имеют существенные экономические влияния на Россию. В частности, нужно, чтобы был вовлечен Китай, поскольку без Пекина российской экономики не станет.

"Китай неоднократно говорил, что не принимает участие в войне, не заинтересован в ее продолжении, он хочет, чтобы война прекратилась. Но в это же время Китай активно спонсирует российскую экономику. Нет Китая, нет российской экономики. Мы же это понимаем. Поэтому Китай должен быть в это больше вовлечен. То есть, если Китай хочет, чтобы война закончилась, чтобы все же вы пришли к определенным правилам — следует давить на Россию", — пояснил он.

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал обо всех 20 пунктах мирного плана, над которым около месяца работать Украины и США.

Также мы писали, что Зеленский 25 декабря снова провел разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Они проработали детали будущего мирного соглашения.