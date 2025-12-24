Зеленский раскрыл все 20 пунктов мирного плана для окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина вместе с Соединенными Штатами и Россией уже второй месяц обсуждает проект мирного плана, который состоит из 20 основных пунктов и дополняется рядом отдельных документов по направлениям. Стало известно, какие предложения содержатся в мирном плане.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По словам главы государства, сейчас речь идет именно о драфте политического документа, который нарабатывается при участии Украины, США, европейских партнеров и российской стороны. Сам базовый текст содержит отсылки к дополнительным соглашениям, детализирующим ключевые положения будущего урегулирования.

Среди них - трехсторонний документ о гарантиях безопасности с участием Украины, США и Европы, отдельное двустороннее соглашение о гарантиях безопасности от США, а также масштабная дорожная карта восстановления и развития Украины, разработанная совместно с американской стороной до 2040 года.

Какие 20 пунктов содержит мирный план

Подтверждается суверенитет Украины как независимого государства. Планируется заключение безусловного соглашения о ненападении между Украиной и Россией с запуском механизма мониторинга на линии соприкосновения. Украина должна получить надежные и действенные гарантии безопасности. Численность Вооруженных сил Украины в мирное время определяется на уровне 800 тысяч военнослужащих. США, НАТО и европейские партнеры предоставят Украине гарантии безопасности по аналогии со статьей 5. В случае нападения России на Украину предусмотрен военный ответ и восстановление санкций. Если же Украина без провокации осуществит агрессивные действия против России, гарантии безопасности теряют силу. В случае открытия огня Россией по Украине гарантии автоматически активируются. Положение о компенсации США за предоставление гарантий было исключено. Документ не исключает двусторонних соглашений по безопасности, к которым могут присоединяться страны коалиции желающих. Россия обязуется закрепить политику ненападения в отношении Украины и стран Европы на законодательном уровне. Украина должна стать членом Европейского Союза в четко определенные сроки и получить временный приоритетный доступ к европейскому рынку. Членство в ЕС рассматривается как составляющая гарантий безопасности с фиксацией даты вступления. Предполагается масштабный пакет глобального развития для Украины, который оформят отдельным инвестиционным соглашением. Речь идет о создании фонда развития, восстановлении газовой инфраструктуры, реконструкции разрушенных территорий, а также добыче полезных ископаемых и природных ресурсов. Для восстановления страны планируется создание нескольких специальных фондов с общей целью привлечения до 800 миллиардов долларов. После подписания соглашения Украина должна ускорить заключение договора о свободной торговле с США. Американская сторона параллельно декларирует намерения относительно соглашений о свободной торговле как с Украиной, так и с Россией. Закрепляется безъядерный статус Украины. Вопрос Запорожской АЭС остается неурегулированным. США предлагают модель совместного управления между Украиной, США и Россией с равным распределением дивидендов и американским менеджментом. Украинская сторона выдвинула альтернативу — совместную эксплуатацию станции Украиной и США в формате 50 на 50, при этом половина электроэнергии направляется Украине, а вторая половина распределяется США по своему усмотрению. ЗАЭС, Энергодар и Каховская ГЭС должны быть демилитаризованы. Украина и Россия обязуются внедрять образовательные программы, направленные на межкультурное понимание, преодоление расизма и предубеждений. Украина также берет на себя обязательства имплементировать правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков национальных меньшинств. Территориальный вопрос остается самым сложным. Предлагалось признать фактической линией разграничения позиции войск в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях по состоянию на дату заключения соглашения. В то же время Россия должна вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей для вступления соглашения в силу. По словам Владимира Зеленского, Россия настаивает на выходе Украины из Донецкой области, тогда как США предлагают компромисс в виде свободной экономической зоны. Если формат "стоим, где стоим" не будет согласован, создание свободной экономической зоны возможно только через референдум. При этом на голосование должен выноситься весь пакет соглашения. Для проведения референдума необходимо не менее 60 дней полного прекращения огня. После согласования территориальных договоренностей Украина и Россия обязуются не менять их силовым путем. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Черного моря для коммерческой деятельности. Планируется отдельное морское соглашение о свободе судоходства и перевозок. В его рамках Кинбурнская коса должна быть демилитаризована. Для урегулирования гуманитарных вопросов создается специальный комитет. Он будет заниматься обменом военнопленных по формуле "всех на всех", возвращением гражданских заложников, в том числе детей и политзаключенных, а также вопросами помощи жертвам войны. Украина должна провести выборы в максимально сжатые сроки после подписания соглашения. Соглашение будет иметь юридически обязательный характер. Контроль за его выполнением будет осуществлять Совет мира под председательством Дональда Трампа. За нарушение договоренностей предусматриваются санкции. После окончательного согласования документа всеми сторонами немедленно вступает в силу полное прекращение огня.

Напомним, ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявлял о четырех документах, которые являются основными для перемирия.

Тем временем в ВСУ возникли разногласия относительно гарантий безопасности. В частности, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий раскритиковал действенность 5 Статьи НАТО, как гарантию для Украины.

Недавно Владимир Зеленский заявил о финализации переговоров делегаций по мирному соглашению.