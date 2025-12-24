Зеленський розкрив всі 20 пунктів мирного плану для закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна разом зі Сполученими Штатами та Росією вже другий місяць обговорює проєкт мирного плану, який складається з 20 основних пунктів і доповнюється низкою окремих документів за напрямами. Стало відомо, які пропозиції містяться у мирному плані.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

За словами глави держави, наразі йдеться саме про драфт політичного документа, який напрацьовується за участі України, США, європейських партнерів і російської сторони. Сам базовий текст містить відсилання до додаткових угод, що деталізують ключові положення майбутнього врегулювання.

Серед них — тристоронній документ про гарантії безпеки за участі України, США та Європи, окрема двостороння угода про безпекові гарантії від США, а також масштабна дорожня карта відновлення і розвитку України, розроблена спільно з американською стороною до 2040 року.

Які 20 пунктів містить мирний план

Підтверджується суверенітет України як незалежної держави. Планується укладення безумовної угоди про ненапад між Україною та Росією із запуском механізму моніторингу на лінії зіткнення. Україна має отримати надійні та дієві гарантії безпеки. Чисельність Збройних сил України у мирний час визначається на рівні 800 тисяч військовослужбовців. США, НАТО та європейські партнери нададуть Україні гарантії безпеки за аналогією зі статтею 5. У разі нападу Росії на Україну передбачена військова відповідь і відновлення санкцій. Якщо ж Україна без провокації здійснить агресивні дії проти Росії, гарантії безпеки втрачають чинність. У випадку відкриття вогню Росією по Україні гарантії автоматично активуються. Положення про компенсацію США за надання гарантій було виключене. Документ не виключає двосторонніх безпекових угод, до яких можуть долучатися країни коаліції охочих. Росія зобов’язується закріпити політику ненападу щодо України та країн Європи на законодавчому рівні. Україна має стати членом Європейського Союзу у чітко визначені строки та отримати тимчасовий пріоритетний доступ до європейського ринку. Членство в ЄС розглядається як складова гарантій безпеки з фіксацією дати вступу. Передбачається масштабний пакет глобального розвитку для України, який оформлять окремою інвестиційною угодою. Йдеться про створення фонду розвитку, відновлення газової інфраструктури, реконструкцію зруйнованих територій, а також видобуток корисних копалин і природних ресурсів. Для відбудови країни планується створення кількох спеціальних фондів із загальною метою залучення до 800 мільярдів доларів. Після підписання угоди Україна має прискорити укладення договору про вільну торгівлю зі США. Американська сторона паралельно декларує наміри щодо угод про вільну торгівлю як з Україною, так і з Росією. Закріплюється без’ядерний статус України. Питання Запорізької АЕС залишається неврегульованим. США пропонують модель спільного управління між Україною, США та Росією з рівним розподілом дивідендів і американським менеджментом. Українська сторона висунула альтернативу — спільну експлуатацію станції Україною та США у форматі 50 на 50, при цьому половина електроенергії спрямовується Україні, а друга половина розподіляється США на власний розсуд. ЗАЕС, Енергодар і Каховська ГЕС мають бути демілітаризовані. Україна та Росія зобов’язуються впроваджувати освітні програми, спрямовані на міжкультурне розуміння, подолання расизму та упереджень. Україна також бере на себе зобов’язання імплементувати правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов національних меншин. Територіальне питання залишається найскладнішим. Пропонувалося визнати фактичною лінією розмежування позиції військ у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях станом на дату укладення угоди. Водночас Росія повинна вивести війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей для набрання угодою чинності. За словами Володимира Зеленського, Росія наполягає на виході України з Донецької області, тоді як США пропонують компроміс у вигляді вільної економічної зони. Якщо формат "стоїмо, де стоїмо" не буде погоджений, створення вільної економічної зони можливе лише через референдум. При цьому на голосування має виноситися весь пакет угоди. Для проведення референдуму необхідно щонайменше 60 днів повного припинення вогню. Після погодження територіальних домовленостей Україна та Росія зобов’язуються не змінювати їх силовим шляхом. Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро та Чорного моря для комерційної діяльності. Планується окрема морська угода щодо свободи судноплавства і перевезень. У її межах Кінбурнська коса має бути демілітаризована. Для врегулювання гуманітарних питань створюється спеціальний комітет. Він займатиметься обміном військовополонених за формулою "всіх на всіх", поверненням цивільних заручників, зокрема дітей і політв’язнів, а також питаннями допомоги жертвам війни. Україна повинна провести вибори у максимально стислі строки після підписання угоди. Угода матиме юридично обов’язковий характер. Контроль за її виконанням здійснюватиме Рада миру під головуванням Дональда Трампа. За порушення домовленостей передбачаються санкції. Після остаточного погодження документа всіма сторонами негайно набирає чинності повне припинення вогню.

Нагадаємо, раніше посол США при НАТО Метью Вітакер заявляв про чотири документи, які є основними для перемир'я.

Тим часом в ЗСУ виникли розбіжності щодо гарантій безпеки. Зокрема, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розкритикував дієвість 5 Статті НАТО, як гарантію для України.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив про фіналізацію переговорів делегацій щодо мирної угоди.