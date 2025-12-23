Україна і США рухаються до остаточної угоди - Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський відзвітував про результати роботи української переговорної групи після зустрічей у США з представниками президента Дональда Трампа. За його словами, Рустем Умеров і Андрій Гнатов представили детальну доповідь про хід переговорів і розроблені робочі проекти угод.

Про це український лідер повідомив у Telegram у вівторок, 23 грудня.

Вечірнє звернення Зеленського

Президент підбив підсумки дня, який розпочався з чергового масованого удару Росії по території країни. Основною мішенню атаки стала енергетична інфраструктура. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, а на пошкоджених об’єктах упродовж усього дня працюють ремонтні бригади, щоб забезпечити українців електроенергією напередодні Різдва.

Також Зеленський доповів, що він провів розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили деталі пакета фінансової підтримки України на суму 90 мільярдів євро на два роки, який Зеленський назвав історичним рішенням для посилення української стійкості.

Також Президент заслухав доповідь переговорної команди. Міністр оборони Рустем Умєров та Андрій Гнатов повернулися зі Сполучених Штатів після зустрічей з представниками президента США Дональда Трампа. За словами Зеленського, вже є робочі драфти угод, а окремі пункти вдалося посилити. Україна, за його словами, перебуває в постійному контакті з американською стороною та відчуває готовність США до досягнення фінальної угоди.

"Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру. Ми працюємо активно та робимо все, щоб документи були і щоб документи були реалістичними. Головне, щоб Росія не зривала цю дипломатію та на сто відсотків серйозно ставилася до закінчення війни. Якщо ні — повинен бути додатковий тиск на Росію, світ володіє всіма інструментами, щоб тиск спрацював, щоб мир був", — наголосив український лідер.

Окрему увагу глава держави приділив програмі зимової підтримки. Майже 18 мільйонів українців уже подали заявки на отримання допомоги, і цей показник може бути досягнутий уже найближчим часом. Зеленський наголосив, що подати заявку можна до Різдва, а використати кошти — до червня наступного року.

Нагадаємо, що раніше український лідер заявив, що наша делегація плідно попрацювала з американською командою та обговорила теми гарантій безпеки для України, відновлення та базової рамки для закінчення цієї війни вже готові.

А до цього Володимир Зеленський відпові, чому російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну.