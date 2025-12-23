Украина и США движутся к окончательному соглашению - Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о результатах работы украинской переговорной группы после встреч в США с представителями президента Дональда Трампа. По его словам, Рустем Умеров и Андрей Гнатов представили подробный доклад о ходе переговоров и разработанные рабочие проекты соглашений.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram во вторник, 23 декабря.

Вечернее обращение Зеленского

Президент подвел итоги дня, который начался с очередного массированного удара России по территории страны. Основной мишенью атаки стала энергетическая инфраструктура. В результате обстрела есть погибшие и раненые, а на поврежденных объектах в течение всего дня работают ремонтные бригады, чтобы обеспечить украинцев электроэнергией накануне Рождества.

Также Зеленский доложил, что он провел разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили детали пакета финансовой поддержки Украины на сумму 90 миллиардов евро на два года, который Зеленский назвал историческим решением для усиления украинской устойчивости.

Также Президент заслушал доклад переговорной команды. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и Андрей Гнатов вернулись из Соединенных Штатов после встреч с представителями президента США Дональда Трампа. По словам Зеленского, уже есть рабочие драфты соглашений, а отдельные пункты удалось усилить. Украина, по его словам, находится в постоянном контакте с американской стороной и чувствует готовность США к достижению финального соглашения.

"Украина никогда не была и не будет препятствием для мира. Мы работаем активно и делаем все, чтобы документы были и чтобы документы были реалистичными. Главное, чтобы Россия не срывала эту дипломатию и на сто процентов серьезно относилась к окончанию войны. Если нет — должно быть дополнительное давление на Россию, мир обладает всеми инструментами, чтобы давление сработало, чтобы мир был", — подчеркнул украинский лидер.

Отдельное внимание глава государства уделил программе зимней поддержки. Почти 18 миллионов украинцев уже подали заявки на получение помощи, и этот показатель может быть достигнут уже в ближайшее время. Зеленский отметил, что подать заявку можно до Рождества, а использовать средства — до июня следующего года.

Напомним, что ранее украинский лидер заявил, что наша делегация плодотворно поработала с американской командой и обсудила гарантии безопасности для Украины, восстановления и базовые рамки для окончания этой войны.

А до этого Владимир Зеленский ответил, почему российский диктатор Владимир Путин не хочет завершать войну.