Окончание войны — о чем Украина договорилась в США

Владимир Зеленский, Рустем Умеров и Андрей Гнатов. Фото: Офис президента

Украинская делегация плодотворно поработала с американской командой. Документы по гарантиям безопасности для Украины, восстановлению и базовой рамки для окончания этой войны уже готовы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 декабря.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Переговоры Украины и США — какие результаты

"Детальный доклад (секретаря СНБО, — ред.) Рустема Умерова и (начальника Генштаба ВСУ, — ред.) Андрея Гнатова по результатам встреч с американской командой. Продуктивно поработали с представителями президента Трампа, и сейчас есть подготовленные драфты нескольких документов", — говорится в сообщении.

Рустем Умеров и Андрей Гнатов. Фото: Офис президента

Президент сообщил, что пункты документов зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить третьего российского вторжения.

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

"Каждый раунд переговоров и встреч добавляет обеспеченности украинским интересам, и именно так конструктивно мы продолжим эту работу. Благодарен также европейским партнерам за поддержку и координацию. Ждем продолжения диалога с Америкой", — добавил он.

