Україна
Окончание войны — Зеленский сообщил хорошие новости из США

Окончание войны — Зеленский сообщил хорошие новости из США

Ua ru
23 декабря 2025
Окончание войны — о чем Украина договорилась в США
Владимир Зеленский, Рустем Умеров и Андрей Гнатов. Фото: Офис президента

Украинская делегация плодотворно поработала с американской командой. Документы по гарантиям безопасности для Украины, восстановлению и базовой рамки для окончания этой войны уже готовы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 декабря.

Читайте также:
Зеленський
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Переговоры Украины и США — какие результаты

"Детальный доклад (секретаря СНБО, — ред.) Рустема Умерова и (начальника Генштаба ВСУ, — ред.) Андрея Гнатова по результатам встреч с американской командой. Продуктивно поработали с представителями президента Трампа, и сейчас есть подготовленные драфты нескольких документов", — говорится в сообщении.

Гнатов
Рустем Умеров и Андрей Гнатов. Фото: Офис президента

Президент сообщил, что пункты документов зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить третьего российского вторжения.

Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

"Каждый раунд переговоров и встреч добавляет обеспеченности украинским интересам, и именно так конструктивно мы продолжим эту работу. Благодарен также европейским партнерам за поддержку и координацию. Ждем продолжения диалога с Америкой", — добавил он.

Напомним, ранее Зеленский сообщал, почему Путин не хочет завершать войну.

Также сообщалось, какую роль играет Польша в мирных договоренностях.

Владимир Зеленский США война Украина война в Украине Рустем Умеров мирные переговоры
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
