Зеленский отметил ключевую роль Польши в мирных переговорах

Зеленский отметил ключевую роль Польши в мирных переговорах

Дата публикации 19 декабря 2025 14:02
Зеленский подчеркнул ключевую роль Польши в мирных переговорах
Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность участия Польши в мирных переговорах. Страна должна присутствовать на всех обсуждениях пути к миру.

Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции с Каролем Навроцким в пятницу, 19 декабря.

Польша в мирных переговорах

Зеленский напомнил, что Польша участвовала в 12 встречах Коалиции желающих, а также была представлена на ключевых этапах переговорного процесса.

Он отметил, что женевская встреча проходила в другом формате — как двусторонние американо-украинские переговоры, тогда как уже во время встречи в Берлине Польша снова присоединилась к обсуждениям на уровне премьер-министра. Президент Украины подчеркнул, что не наблюдал случаев, когда Польша отсутствовала бы на основных переговорных площадках.

В свою очередь Кароль Навроцкий отметил, что вопросы внешней политики относятся к компетенции премьер-министра Дональда Туска. В то же время он заверил, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину на всех международных платформах, где будет необходим голос президента Польши.

Напомним, что Кароль Навроцкий отметил, что Польша поддерживает введение санкций против России и удары по ее теневому флоту. Он положительно высказался и о передаче замороженных активов РФ Украине.

До этого Кароль Навроцкий высказался о визите украинского лидера Владимира Зеленского в Варшаву и сказал, что это плохая весть для России.

Владимир Зеленский Польша переговоры мирные переговоры Кароль Навроцкий
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
