Зеленський наголосив на ключовій ролі Польщі у мирних переговорах

Зеленський наголосив на ключовій ролі Польщі у мирних переговорах

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 14:02
Зеленський підкреслив ключову роль Польщі у мирних переговорах
Кароль Навроцький та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості участі Польщі у мирних переговорах. Країна має бути присутня на усіх обговореннях шляху до миру.

Про це український лідер заявив під час пресконференції із Каролем Навроцьким у п'ятницю, 19 грудня.

Читайте також:

Польща у мирних переговорах

Зеленський нагадав, що Польща брала участь у 12 зустрічах Коаліції охочих, а також була представлена на ключових етапах переговорного процесу.

Він зазначив, що женевська зустріч проходила в іншому форматі — як двосторонні американо-українські перемовини, тоді як уже під час зустрічі в Берліні Польща знову долучилася до обговорень на рівні прем’єр-міністра. Президент України підкреслив, що не спостерігав випадків, коли Польща була б відсутня на основних переговорних майданчиках.

Своєю чергою Кароль Навроцький зауважив, що питання зовнішньої політики належать до компетенції прем’єр-міністра Дональда Туска. Водночас він запевнив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну на всіх міжнародних платформах, де буде необхідний голос президента Польщі.

Нагадаємо,  що Кароль Навроцький наголосив, що Польща підтримує введення санкції проти Росії та удари по її тіньовому флоті. Він позитивно висловився і щодо передачі заморожених активів РФ Україні.

До цього Кароль Навроцький висловився про візит українського лідера Володимира Зеленського до Варшави та сказав, що це погана звістка для Росії.

Володимир Зеленський Польща переговори мирні переговори Кароль Навроцький
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
