Санкції проти РФ — Навроцький підтримав удари по тіньовому флоту

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Польща підтримує введення санкції проти Росії та удари по її тіньовому флоті. Крім того, Варшава вважає, що Україні потрібно передати заморожені активи РФ.

Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час пресконференції з Володимиром Зеленським 19 грудня.

