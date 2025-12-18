Відео
Головна Новини дня ЄС запровадить санкції проти 41 судна "тіньового флоту" Росії

ЄС запровадить санкції проти 41 судна "тіньового флоту" Росії

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 19:19
ЄС запровадив нові санкції проти тіньового флоту РФ — подробиці
Танкер РФ. Фото: Reuters

Європейський Союз запровадив санкції проти ще 41 судна так званого "тіньового флоту" Росії. Таким чином загальна кількість кораблів, які потрапили під обмеження, зросла майже до 600.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 18 грудня.

Читайте також:

ЄС продовжує тиск на "тіньовий флот" Росії

Як повідомили в Раді ЄС, цим суднам відтепер заборонено заходити в порти країн Євросоюзу, а також користуватися широким переліком послуг, пов'язаних із морськими перевезеннями, включно зі страхуванням, технічним обслуговуванням та брокерськими операціями.

Наразі ЄС вже ухвалив 19 пакетів санкцій проти РФ. Однак Москва змогла пристосуватися до значної частини обмежень і продовжує експортувати мільйони барелів нафти до Індії та Китаю зі знижкою. Значна частина цих поставок здійснюється саме через "тіньовий флот".

Раніше ЄС також запровадив санкції проти російських нафтових трейдерів Муртази Лахані та Этибара Ейюба. Їх звинувачують у сприянні обходу західних санкцій на експорт нафти, доходи від якого Росія використовує для фінансування війни проти України.

Нагадаємо, Сили оборони України повідомили, що посилюють удари по "тіньовим суднам" ворога.

А також президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти російських суден.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
