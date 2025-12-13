Україна ввела санкції проти майже 700 суден — деталі від Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Francesco Fotia

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у суботу, 13 грудня, набули чинності санкції України проти ще майже 700 морських суден. Росіяни використовують їх для фінансування війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Санкції України проти морських суден

Зеленський зазначив, що санкції оголошено проти суден, які є значною частиною російського флоту, що перевозить нафту та інші енергоресурси. За його словами, це найбільший пакет обмежень саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії. У ньому також судна, які ходять не лише під прапором Росії, але й інших держав. Зокрема, йдеться про понад 50 юрисдикцій.

Зеленський наголосив, що Україна буде працювати, аби кожне із цих суден, кожна компанія-судновласник та інфраструктура російського експорту нафти й інших енергоресурсів були заблоковані також партнерами.

"Ми підтримуємо концепцію повної заборони надання морських послуг суднам, які задіяні в експорті російських енергоносіїв. Тиск на Росію та дипломатія заради закінчення війни мають йти пліч-о-пліч, щоб був необхідний результат. Росія повинна припинити війну, яку сама почала та затягує. Дякую всім, хто з Україною!" — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія продовжує поставки газу до Китаю, попри санкції США. Він був завантажений з ПАТ "Газпром" у Балтійському морі.

Раніше Зеленський повідомив про розширення переліку російських компаній і осіб, які потрапляють під санкції.