Головна Новини дня Україна посилює санкційний тиск на РФ — Зеленський

Україна посилює санкційний тиск на РФ — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 12:19
Україна оголосила нові санкції проти російських компаній і дронових операторів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Україна ухвалила нові рішення у межах санкційної політики, суттєво розширивши перелік російських компаній і осіб, які потрапляють під обмеження. Президент Володимир Зеленський наголосив, що ці кроки спрямовані на подальший тиск на Росію та позбавлення її ресурсів для ведення війни.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у неділю, 30 листопада.

Читайте також:

Нова хвиля санкцій України

У своїй заяві Володимир Зеленський оголосив, що Україна синхронізувала санкційний тиск зі Сполученими Штатами та запровадила обмеження проти "Роснєфті", її підприємств і компаній, що входять до групи "Лукойл". За словами президента, ці санкції вже відчутно послаблюють фінансові можливості російської воєнної машини.

Україна посилює санкційний тиск на РФ — Зеленський - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Будемо робити ці наші санкції фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати, і щоб російські вбивці дійсно відчували, що тиск є", — зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що Україна вводить санкції проти російських військових і причетних до організації масового використання дронів для атак на українські міста. Зеленський підкреслив, що ці обмеження планують узгоджувати з партнерами, аби забезпечити максимально потужний міжнародний тиск на РФ. Президент уточнив пріоритети санкційної політики до кінця року, серед яких — підготовка 20-го пакета санкцій ЄС, посилення тиску на тіньовий флот, воєнне виробництво РФ, колаборантів і пропагандистів.

Нагадаємо, що Україна застосувала санкції до 56 іноземних суден, які незаконно заходили до окупованих портів і були залучені до масштабних операцій із вивезення продовольства.

Раніше ми також інформували, що сербський нафтопереробний завод NIS у Панчеві, який перебуває під контролем російського "Газпрому", повністю зупинив роботу через запроваджені санкції.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
