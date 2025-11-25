Зеленський запровадив санкції проти морських суден РФ — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Україна запровадила санкції проти 56 морських суден, які упродовж останніх років незаконно заходили до тимчасово окупованих Росією українських портів і брали участь у вивезенні продовольчої продукції. Йдеться про масштабні логістичні операції, що завдавали економічної шкоди державі й сприяли наповненню бюджету країни-агресорки.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у вівторок, 25 листопада.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО, яким передбачено застосування санкцій до 56 морських суден, що у 2022–2025 роках здійснювали незаконні заходи в порти, захоплені Росією, та вивозили українську продовольчу продукцію.

До переліку потрапили судна, на які завантажували значні обсяги викраденої пшениці, насіння соняшнику та інших продовольчих товарів у закритих портах Севастополя й Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Частина цих суден уже перебуває під санкціями низки держав, серед яких країни Євросоюзу, США та Швейцарії.

"Крім того, значна частина суден уже перебуває під санкціями інших країн, зокрема Євросоюзу, США та Швейцарії", — зазначила пресслужба Офісу Президента.

Деякі з цих суден ходили під прапорами не лише Росії: 17 суден використовували прапори інших держав, і Україна працюватиме з відповідними урядами, щоб припинити видачу таких ліцензій. Особи, які займалися забороненими Україною логістичними операціями, отримували від цього фінансову вигоду та сплачували податки до російського бюджету, що сприяло фінансуванню воєнних дій РФ. Україна й надалі посилюватиме тиск на державу-агресорку, аби змусити Росію завершити війну проти нашої країни.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александер Стубб заявив США мають розпочати новий раунд санкцій проти РФ, щоб паралізувати російську промисловість.

Раніше ми також інформували, що Президент США Дональд Трамп готовий підтримати законопроєкт про санкції проти країн, які продовжують вести бізнес із Росією, але наполягає на збереженні за собою остаточного рішення щодо кожного такого кроку.