Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський ввів санкції проти суден РФ, що крали українське зерно

Зеленський ввів санкції проти суден РФ, що крали українське зерно

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 17:39
Оновлено: 17:39
Зеленський запровадив санкції проти морських суден РФ — деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Україна запровадила санкції проти 56 морських суден, які упродовж останніх років незаконно заходили до тимчасово окупованих Росією українських портів і брали участь у вивезенні продовольчої продукції. Йдеться про масштабні логістичні операції, що завдавали економічної шкоди державі й сприяли наповненню бюджету країни-агресорки.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у вівторок, 25 листопада.

Реклама
Читайте також:

Україна розширила санкції проти суден, що працювали в окупації

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО, яким передбачено застосування санкцій до 56 морських суден, що у 2022–2025 роках здійснювали незаконні заходи в порти, захоплені Росією, та вивозили українську продовольчу продукцію.

До переліку потрапили судна, на які завантажували значні обсяги викраденої пшениці, насіння соняшнику та інших продовольчих товарів у закритих портах Севастополя й Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Частина цих суден уже перебуває під санкціями низки держав, серед яких країни Євросоюзу, США та Швейцарії.

"Крім того, значна частина суден уже перебуває під санкціями інших країн, зокрема Євросоюзу, США та Швейцарії", — зазначила пресслужба Офісу Президента. 

Деякі з цих суден ходили під прапорами не лише Росії: 17 суден використовували прапори інших держав, і Україна працюватиме з відповідними урядами, щоб припинити видачу таких ліцензій. Особи, які займалися забороненими Україною логістичними операціями, отримували від цього фінансову вигоду та сплачували податки до російського бюджету, що сприяло фінансуванню воєнних дій РФ. Україна й надалі посилюватиме тиск на державу-агресорку, аби змусити Росію завершити війну проти нашої країни.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александер Стубб заявив США мають розпочати новий раунд санкцій проти РФ, щоб паралізувати російську промисловість.

Раніше ми також інформували, що Президент США Дональд Трамп готовий підтримати законопроєкт про санкції проти країн, які продовжують вести бізнес із Росією, але наполягає на збереженні за собою остаточного рішення щодо кожного такого кроку.

Володимир Зеленський санкції проти Росії санкції зерно Севастополь Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації