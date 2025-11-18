Санкції США проти Росії — Трамп назвав умову для підписання нового пакету

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп готовий підтримати новий законопроєкт щодо запровадження санкцій проти країн, які продовжують вести бізнес із Росією. Втім, він наполягає на тому, щоб остаточне рішення щодо будь-яких санкцій залишалося за главою Білого дому.

Про це повідомив виданню Reuters високопосадовець з Білого дому.

Реклама

Читайте також:

Трамп готовий ввести обмеження проти РФ

Напередодні американський президент повідомив журналістам, що задоволений роботою республіканців над ініціативою, яка передбачає тиск на країни, що продовжують бізнес із РФ через небажання Москви укласти мирну угоду з Україною. Трамп запропонував також розширити санкційний пакет, включивши до нього Іран.

Авторами законопроєкту виступили сенатор Ліндсі Грем та конгресмен Браян Фіцпатрик, які пропонують карати держави, що купують російські енергоресурси. Заяви Трампа можуть розблокувати голосування в Конгресі, яке раніше відкладали — частково через бажання президента натомість запровадити мита на імпортні товари з Індії, другого найбільшого покупця російської нафти.

У Білому домі наголосили, що підтримка глави держави залежатиме від того, чи матиме він можливість контролювати застосування санкцій.

"Для нас принципово, щоб у пакеті було положення, яке гарантує президенту право остаточного рішення", — заявив чиновник.

Водночас адміністрація продовжує дипломатичні контакти з Росією щодо завершення війни проти України, хоча ця тема "не в центрі інформаційного поля", зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ЄС спільно зі США працюють над посиленнями тиску на РФ та блокуванням "тіньового флоту" країни-агресорки.

Також фінський президент Александер Стубб висловився про підхід Трампа до впливу на Росію.