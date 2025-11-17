США та ЄС вдарять по тіньовому флоту РФ — що заявив Макрон

Президента Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Європейський Союз та Сполучені Штати Америки спільно працюють над посиленням антиросійських санкцій та протидією так званому "тіньовому флоту" Росії. Цей флот, за словами президента Франції Еммануеля Макрона, фінансує понад третину військових дій Кремля.

Про це французький лідер заявив під час спільного брифінгу з Президентом України, повідомляють Новини.LIVE.

Санкції проти нафтових гігантів — "поворотний момент"

Еммануель Макрон наголосив, що останні місяці були "позначені рішеннями, які стали справжніми поворотними моментами", і висловив сподівання на завершення війни до 2027 року.

Французький лідер зазначив, що ключове значення має об'єднання Євросоюзу зі США та іншими ключовими партнерами для продовження тиску на Російську Федерацію.

На його думку, важливим кроком стало рішення про введення санкцій проти російських нафтових гігантів, яке він назвав "поворотним моментом".

"Цей крок почне давати свої плоди одночасно з посиленням наших дій проти російського "тіньового флоту", який фінансує понад третину російських військових дій. Я, як і раніше, рішуче налаштований досягти цього миру. Я вважаю, що потрібно продовжувати посилювати тиск, як ми це робимо за допомогою санкцій і боротьби з "тіньовим флотом"", — заявив Еммануель Макрон.

Конгрес США вже працює над санкціями

Повідомлення сенатора США Ліндсі Грема. Фото: Скриншот

Тим часом сенатор Ліндсі Грем повідомив у соцмережі X, що Конгрес США розпочав роботу із законопроєкту щодо жорстких санкцій проти РФ і цей законопроєкт підтримує Дональд Трамп.

За словами Грема, це надасть Трампу "більше гнучкості та сили", щоб підштовхнути Путіна до мирних перемовин. Сенатор додав, що документ має підтримку обох партій і в Сенаті, і в Палаті представників.

Нагадаємо, Дональд Трамп вирішив підтримати законопроєкт Конгресу про санкції проти країн, які ведуть бізнес із РФ. Цей законопроєкт дасть змогу Трампу запроваджувати мита до 500% на імпорт країн, які купують російські енергоносії.

А Financial Times з посиланням на власні джерела повідомила, що США вирішили повністю прибрати російські газ та нафту з Європи "до останньої молекули". Посадовці США відвідували Європу для просування американських енергоносіїв.