Трамп анонсував законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес із РФ

Трамп зробив заяву про санкції проти торгових партнерів РФ
Президент США Дональд Трамп заявив, що запропонований Сенатом законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес із РФ — його "не образить". У такий спосіб він виявив, що підтримає багатомісячні зусилля з припинення фінансування Москви.
Про це повідомляє Bloomberg.
Що сказав Трамп про санкції проти торгових партнерів РФ
"Республіканці розробляють законопроєкт, який передбачає дуже жорсткі санкції тощо щодо будь-якої країни, яка веде бізнес із Росією", — сказав Трамп журналістам.
Раніше в жовтні, лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив, що готовий винести на голосування законопроєкт, який давно просуває сенатор Ліндсі Грем, і який передбачає санкції проти РФ. Водночас він говорив, що "не хоче ставити жорсткі терміни".
Як відомо, цей законопроєкт дасть змогу Трампу запроваджувати мита до 500% на імпорт країн, які купують російські енергоносії і не надають активної підтримки Україні. Насамперед це стосується великих споживачів російської енергії, таких як Китай та Індія.
"Ми можемо додати до цього Іран", — сказав Трамп, не вдаючись у подробиці.
Bloomberg зазначає, що демократи і деякі республіканці в Конгресі просувають законопроект, який покарає Росію за продовження війни проти України. Однак Трамп неохоче підтримував його, намагаючись переконати главу Кремля Володимира Путіна розпочати мирні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не вводить санкції проти РФ лише для того, щоб про це сказати. Навпаки, Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб вони працювали.
При цьому Рубіо повідомив журналістам, що у США фактично не залишилося можливостей для ведення нових санкцій проти РФ.
