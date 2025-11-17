Відео
Головна Новини дня Трамп зробив заяву про санкції проти торгових партнерів РФ

Трамп зробив заяву про санкції проти торгових партнерів РФ

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 05:10
Оновлено: 05:16
Трамп анонсував законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес із РФ
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що запропонований Сенатом законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес із РФ — його "не образить". У такий спосіб він виявив, що підтримає багатомісячні зусилля з припинення фінансування Москви.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Що сказав Трамп про санкції проти торгових партнерів РФ

"Республіканці розробляють законопроєкт, який передбачає дуже жорсткі санкції тощо щодо будь-якої країни, яка веде бізнес із Росією", — сказав Трамп журналістам.

Раніше в жовтні, лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив, що готовий винести на голосування законопроєкт, який давно просуває сенатор Ліндсі Грем, і який передбачає санкції проти РФ. Водночас він говорив, що "не хоче ставити жорсткі терміни".

Як відомо, цей законопроєкт дасть змогу Трампу запроваджувати мита до 500% на імпорт країн, які купують російські енергоносії і не надають активної підтримки Україні. Насамперед це стосується великих споживачів російської енергії, таких як Китай та Індія.

"Ми можемо додати до цього Іран", — сказав Трамп, не вдаючись у подробиці.

Bloomberg зазначає, що демократи і деякі республіканці в Конгресі просувають законопроект, який покарає Росію за продовження війни проти України. Однак Трамп неохоче підтримував його, намагаючись переконати главу Кремля Володимира Путіна розпочати мирні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не вводить санкції проти РФ лише для того, щоб про це сказати. Навпаки, Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб вони працювали.

При цьому Рубіо повідомив журналістам, що у США фактично не залишилося можливостей для ведення нових санкцій проти РФ.

санкції проти Росії санкції Дональд Трамп законопроєкт війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
