Україна
США прагнуть, щоб санкції проти РФ реально працювали, — Рубіо

США прагнуть, щоб санкції проти РФ реально працювали, — Рубіо

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 03:14
Оновлено: 03:14
Рубіо заявив, що США зацікавлені, щоб санкції проти РФ працювали
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

США не запроваджують антиросійські санкції лише для того, аби заявити про них. Навпаки, Вашингтон працює над тим, щоби вони реально працювали. 

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє "Укрінформ".

Читайте також:

Що сказав Рубіо про санкції проти РФ

"Ми не запроваджуємо санкції для того, щоб їх не виконувати. Ми зацікавлені в тому, щоби вони були реалізовані", — пояснив держсекретар.

Також він нагадав, що нещодавно США запровадили санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.

"Звісно, ці заходи, мають запрацювати, і знадобиться деякий час, щоби це почало відчуватися", — додав він.

Окрім того, Рубіо відповів на питання, чи планує Вашингтон розширювати обмеження проти тіньового флоту Москви. За його словами, це "механізм примусу", який і забезпечує роботу санкцій. Водночас він зазначив, що Європа може зробити більше з цією метою.

Нагадаємо, що ці заяви Рубіо зробив після зустрічі з міністрами G7. Зокрема, у спілкування з журналістами він розповів, що США та України ведуть переговори щодо забезпечення Києва оборонною зброєю та обладнанням для відновлення енергетики.

Також ми писали, що під час засідання G7 з Рубіо зустрівся глава МЗС України Андрій Сибіга. Під час зустрічі український дипломат ознайомив держсекретаря з актуальною ситуацією на фронті, мирними ініціативами та ключовими пріоритетами України у зміцненні оборони та енергетичної стійкості.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
