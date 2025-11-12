Сибіга і Рубіо обговорили мирні зусилля та санкції проти Росії

Андрій Сибіга та Марко Рубіо. Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо. Це сталося під час засідання Великої сімки в Канаді.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х у середу, 12 листопада.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

США підтвердили підтримку України

У ході переговорів глава українського МЗС підкреслив, що Україна високо цінує мирні зусилля Президента США Дональда Трампа та ефективність енергетичних санкцій проти Росії.

"Ми маємо продовжувати збільшувати ціну війни для Путіна та його режиму, змушуючи Росію припинити війну", — зазначив Сибіга.

Міністр також ознайомив американського колегу з актуальною ситуацією на фронті, мирними ініціативами та ключовими пріоритетами України у зміцненні оборони та енергетичної стійкості.

У відповідь Марко Рубіо наголосив, що Сполучені Штати залишаються непохитними у співпраці з партнерами, аби спонукати Росію до дипломатичних кроків і безпосереднього діалогу з Україною для досягнення тривалого миру.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп запевнив, що війна в Україні не має ризику перерости у глобальну війну.

Нещодавно американський лідер заявив про досягнення "значного прогресу" щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України.