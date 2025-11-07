Відео
Трамп побачив кінець війни в Україні — зробив заяву і про нафту

Трамп побачив кінець війни в Україні — зробив заяву і про нафту

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 06:55
Оновлено: 07:04
Трамп на зустрічі з лідерами Азії заявив про прогрес у припиненні війни в Україні — що саме сказав
Президент США Дональд Трамп на зустрічі з лідерами країн Азії. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення "значного прогресу" у питанні завершення війни між Росією та Україною та висловив надію на швидке припинення бойових дій. Американський президент сьогодні зустрічається з лідерами Центральної Азії.

Про це повідомляє Телеграм-канал Donald Trump українською.

Читайте також:

Прогрес, нафта РФ та "Президент миру" 

Крім президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, Трамп зустрів у Білому домі голів Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану, прагнучи посилити вплив США в регіоні, де довгий час домінувала Росія, а Китай виявляє інтерес, що зростає.

На зустрічі з лідерами цих держав Трамп прокоментував зусилля своєї адміністрації щодо припинення війни в Україні. Хоча він визнав, що досягти мети поки що не вдалося, він все ж висловив оптимізм щодо просування переговорів.

"Ми прагнемо закінчити ще одну війну, якщо це можливо — між Росією та Україною. Поки що нам це не вдалося, але, я думаю, ми значно просунулися", — сказав Трамп.

Він також додав, що експорт російської нафти "суттєво знизився", і висловив сподівання, що сторони конфлікту незабаром зупиняться, зважаючи на великі людські втрати.

"Гине так багато людей… Сподіваємось, вони порозумнішають і зупинять це", — зазначив президент США.

Зі свого боку Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв публічно подякував Дональду Трампу за його зусилля на міжнародній арені та підкреслив його унікальну роль у врегулюванні конфліктів.

"В Узбекистані ми називаємо вас "президентом миру". Ви зробили дуже багато. Вам вдалося зупинити вісім воєн. І я переконаний, що війну між Росією та Україною можете зупинити лише ви, і ми на це дуже сподіваємося", — заявив Шавкат Мірзійоєв.

Раніше повідомлялось про заяву Трампа, у який він повідомив про особисте прохання диктатора Путіна "врегулювати" війну в Україні. 

Також ми повідомляли, що Трамп став мішенню для жартів та критики під час інциденту у Білому домі. Лідер США потрапив на фото у дивному вигляді, коли топменеджер фармацевтичного гіганта втратив свідомість під час зустрічі з ним. 

санкції проти Росії Дональд Трамп Білий дім Азія війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
