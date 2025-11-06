Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп заявив, що Путін попросив його врегулювати війну

Трамп заявив, що Путін попросив його врегулювати війну

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 07:41
Оновлено: 07:51
Путін просив Трампа врегулювати війну в Україні
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін особисто просив його "врегулювати" повномасштабну війну в Україні. За його словами, це відбулося під час їхньої останньої телефонної розмови 16 жовтня.

Про це лідер США сказав під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі.

Реклама
Читайте також:

Трамп розповів про прохання Путіна

Дональд Трамп сказав, що Путін просив його "врегулювати" війну в Україні.

"Я розмовляв з ним (Путіним, — Ред.) два тижні тому, і він сказав, мовляв, ми намагалися врегулювати цю війну 10 років і не змогли цього зробити. Ви маєте врегулювати це", — заявив очільник Білого дому.

Водночас лідер США додав, що "врегулював деякі з цих питань за годину". Проте Трамп не уточнив, про які саме домовленості йдеться.

Крім того, президент США розкритикував Організацію Об'єднаних Націй, звинувативши її у повній бездіяльності у врегулюванні повномасштабної війни Росії проти України. А також інших конфліктів, які, за його словами, він зупинив після повернення до Білого дому у січні 2025 року.

Нещодавно глава Міноборони Британії заявив, що Трамп може переконати Путіна розпочати мирні переговори.

Раніше Дональд Трамп спрогнозував, коли може завершитися повномасштабна війна в Україні.

володимир путін Дональд Трамп перемир'я війна в Україні мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації