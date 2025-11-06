Путін просив Трампа врегулювати війну в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін особисто просив його "врегулювати" повномасштабну війну в Україні. За його словами, це відбулося під час їхньої останньої телефонної розмови 16 жовтня.

Про це лідер США сказав під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі.

Трамп розповів про прохання Путіна

Дональд Трамп сказав, що Путін просив його "врегулювати" війну в Україні.

"Я розмовляв з ним (Путіним, — Ред.) два тижні тому, і він сказав, мовляв, ми намагалися врегулювати цю війну 10 років і не змогли цього зробити. Ви маєте врегулювати це", — заявив очільник Білого дому.

Водночас лідер США додав, що "врегулював деякі з цих питань за годину". Проте Трамп не уточнив, про які саме домовленості йдеться.

Крім того, президент США розкритикував Організацію Об'єднаних Націй, звинувативши її у повній бездіяльності у врегулюванні повномасштабної війни Росії проти України. А також інших конфліктів, які, за його словами, він зупинив після повернення до Білого дому у січні 2025 року.

Нещодавно глава Міноборони Британії заявив, що Трамп може переконати Путіна розпочати мирні переговори.

Раніше Дональд Трамп спрогнозував, коли може завершитися повномасштабна війна в Україні.