У Британії впевнені, що саме Трамп змусить Путіна піти на переговори — які причини

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: Reuters

Міністр оборони Великої Британії наполягає на тому, що Дональд Трамп здатний переконати диктатора Путіна розпочати мирні переговори. Це може статись попри те, що переговорний процес продовжує заходити в глухий кут.

Такий коментар виданню POLITICO дав Джон Гілі, що очолює оборонне відомство країни.

Чому Гілі так переконаний у Трампі

За словами міністра оборони Великої Британії, неможливо порівнювати дві війни: у Газі та Україні. Проте винятком тут є саме фігура Дональда Трампа.

"Президент Трамп — це та фігура, яка може привести Путіна за стіл переговорів, яка потенційно може покласти край бойовим діям", — сказав Гілі журналістам видання.

Чиновник зауважив, що Трамп відіграв ключову роль у посередництві в хиткому припиненні вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Гілі наголосив, що робота коаліції охочих — союзників України, які зобов'язалися забезпечити безпеку у разі припинення вогню — "регулярно оновлюється, щоб ми могли справді відчувати свою готовність на етапі миру, коли б він не настав, втрутитися та допомогти його забезпечити".

Штаб-квартира коаліції зараз працює в Парижі, до її складу входять високопоставлені британські військові. Гілі зробив свої коментарі після зустрічі Об'єднаних експедиційних сил у Буде, де вони підписали нове партнерство з Україною.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вже проанонсував візит представників США до України. Мета візиту — зустріч щодо "drone deal", тобто домовленість щодо дронів.

Також повідомлялось, що Вашингтон і Пекін уперше узгодили спільні дії щодо війни Росії проти України. Історичний саміт Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна може стати початком нового етапу міжнародних переговорів про мир.