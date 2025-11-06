Відео
Трамп затягне РФ на переговори — звідки впевненість у Британії

Дата публікації: 6 листопада 2025 03:05
Оновлено: 03:24
У Британії впевнені, що саме Трамп змусить Путіна піти на переговори — які причини
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: Reuters

Міністр оборони Великої Британії наполягає на тому, що Дональд Трамп здатний переконати диктатора Путіна розпочати мирні переговори. Це може статись попри те, що переговорний процес продовжує заходити в глухий кут.

Такий коментар виданню POLITICO дав Джон Гілі, що очолює оборонне відомство країни. 

Читайте також:

Чому Гілі так переконаний у Трампі

За словами міністра оборони Великої Британії, неможливо порівнювати дві війни: у Газі та Україні. Проте винятком тут є саме фігура Дональда Трампа. 

"Президент Трамп — це та фігура, яка може привести Путіна за стіл переговорів, яка потенційно може покласти край бойовим діям", — сказав Гілі журналістам видання.

Чиновник зауважив, що Трамп відіграв ключову роль у посередництві в хиткому припиненні вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Гілі наголосив, що робота коаліції охочих — союзників України, які зобов'язалися забезпечити безпеку у разі припинення вогню — "регулярно оновлюється, щоб ми могли справді відчувати свою готовність на етапі миру, коли б він не настав, втрутитися та допомогти його забезпечити".

Штаб-квартира коаліції зараз працює в Парижі, до її складу входять високопоставлені британські військові. Гілі зробив свої коментарі після зустрічі Об'єднаних експедиційних сил у Буде, де вони підписали нове партнерство з Україною.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вже проанонсував візит представників США до України. Мета візиту — зустріч щодо "drone deal", тобто домовленість щодо дронів.

Також повідомлялось, що Вашингтон і Пекін уперше узгодили спільні дії щодо війни Росії проти України. Історичний саміт Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна може стати початком нового етапу міжнародних переговорів про мир.

США володимир путін переговори Дональд Трамп Велика Британія війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
