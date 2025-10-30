Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп підсумував зустріч із Сі Цзіньпіном — про що домовилися

Трамп підсумував зустріч із Сі Цзіньпіном — про що домовилися

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 14:19
Оновлено: 14:19
Трамп і Сі Цзіньпін домовилися про нові угоди між США та Китаєм
Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

У четвер, 30 жовтня, відбулася зустріч Президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Очільник Білого дому заявив про досягнення низки важливих домовленостей із главою Китаю.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна — подробиці

Сьогодні, 30 жовтня, лідери США та Китаю зустрілися. Згодом Дональд Трамп розповів про результати зустрічі із Сі Цзіньпіном, зазначивши, що сторони домовилися про "багато речей".

Зокрема, Китай відновить закупівлі сої, сорго та іншої сільськогосподарської продукції зі США. А також продовжить постачання рідкісноземельних елементів, стратегічно важливих мінералів і магнітів.

"Я мав справді чудову зустріч із президентом Китаю Сі. Між нашими двома країнами панує величезна повага, і вона лише посилиться завдяки тому, що щойно відбулося. Ми досягли згоди з багатьох питань, а інші, навіть дуже важливі, майже вирішені. Я був надзвичайно вшанований тим, що президент Сі дозволив Китаю розпочати закупівлю величезних обсягів сої, сорго та інших сільськогосподарських продуктів. Наші фермери будуть дуже раді.

Крім того, Китай погодився продовжувати відкритий і вільний потік рідкісних земель, критичних мінералів, магнітів тощо", — поінформував Трамп.

Глава Білого дому також повідомив, що Пекін співпрацюватиме з Вашингтоном для зупинення потоку фентанілу до США.

Крім того, за словами Трампа, країни розглядають можливість укладення енергетичної угоди, яка передбачатиме закупівлю Китаєм американської нафти.

"Наша нація знову сильна, шанована та викликає захоплення, і найкраще ще попереду", — резюмував Трамп.

Трамп Китай
Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

Раніше ми інформували, що Трамп після зустрічі з лідером КНР заявив про зниження мита для Китаю.

Також ми повідомляли, що Трамп назвав зустріч із Сі 30 жовтня "чудовою."

Зокрема, Трамп під час зустрічі з лідером Китаю обговорив війну в Україні.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга пояснив, як Китай може вплинути за завершення війни.

США Китай Дональд Трамп політики Сі Цзіньпінь зустріч
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації