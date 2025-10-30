Трамп і Сі Цзіньпін домовилися про нові угоди між США та Китаєм

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

У четвер, 30 жовтня, відбулася зустріч Президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Очільник Білого дому заявив про досягнення низки важливих домовленостей із главою Китаю.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна — подробиці

Сьогодні, 30 жовтня, лідери США та Китаю зустрілися. Згодом Дональд Трамп розповів про результати зустрічі із Сі Цзіньпіном, зазначивши, що сторони домовилися про "багато речей".

Зокрема, Китай відновить закупівлі сої, сорго та іншої сільськогосподарської продукції зі США. А також продовжить постачання рідкісноземельних елементів, стратегічно важливих мінералів і магнітів.

"Я мав справді чудову зустріч із президентом Китаю Сі. Між нашими двома країнами панує величезна повага, і вона лише посилиться завдяки тому, що щойно відбулося. Ми досягли згоди з багатьох питань, а інші, навіть дуже важливі, майже вирішені. Я був надзвичайно вшанований тим, що президент Сі дозволив Китаю розпочати закупівлю величезних обсягів сої, сорго та інших сільськогосподарських продуктів. Наші фермери будуть дуже раді.

Крім того, Китай погодився продовжувати відкритий і вільний потік рідкісних земель, критичних мінералів, магнітів тощо", — поінформував Трамп.

Глава Білого дому також повідомив, що Пекін співпрацюватиме з Вашингтоном для зупинення потоку фентанілу до США.

Крім того, за словами Трампа, країни розглядають можливість укладення енергетичної угоди, яка передбачатиме закупівлю Китаєм американської нафти.

"Наша нація знову сильна, шанована та викликає захоплення, і найкраще ще попереду", — резюмував Трамп.

Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

