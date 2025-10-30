Відео
Трамп високо оцінив зустріч із Сі Цзіньпінем — що сказав

Трамп високо оцінив зустріч із Сі Цзіньпінем — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 07:39
Оновлено: 07:38
Дональд Трамп оцінив результати зустрічі з лідером Китаю
Президент США Дональд Трамп тисне руку лідеру Китаю Сі Цзіньпіну. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

У Південній Кореї завершилися переговори між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Зустріч, яка викликала значний міжнародний інтерес, за словами американського президента, пройшла надзвичайно успішно.

Своїми враженнями Дональд Трамп поділився із журналістами, повідомляє пресслужба Білого дому. 

Читайте також:

Трамп заявив, що переговори із Цзіньпінем принесли багато здобутків

Дональд Трамп, коментуючи результати переговорів, назвав їх "чудовими" та підкреслив, що вони охопили практично всі ключові теми. 

"Я вважаю, що це була чудова зустріч. Він великий лідер, великий лідер дуже потужної, дуже сильної країни Китаю. І ми, що я можу сказати, у нас була видатна низка рішень, я думаю, які ми ухвалили. Також було прийнято багато рішень, майже нічого не залишилося поза увагою. І ми дійшли висновків з багатьох важливих питань і передамо їх вам незабаром", — заявив Дональд Трамп. 

Американський лідер наголосив, що зустріч була продуктивною не лише у політичному, а й у економічному сенсі. За його словами, сторони домовилися про відновлення закупівель Китаєм великих обсягів американської сої та інших аграрних товарів.

"Ми вгодили багато продуктів, великі обсяги, величезні обсяги сою та інших агропродуктів буде закуплено негайно", — заявив Трамп. 

Нагадаємо, відомо, що переговори Трампа та Цзіньпіна тривали 1 годину і 40 хвилин, яка пройшла на дуже добрій ноті. 

Раніше Дональд Трамп заявляв, що хоче знизити мита для Китаю.

США Китай переговори Дональд Трамп Сі Цзіньпінь
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
