Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зустріч лідерів Китаю та США завершилась — що вже відомо

Зустріч лідерів Китаю та США завершилась — що вже відомо

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 06:48
Оновлено: 06:55
Сі Цзіньпін та Трамп закінчили зустріч — що відомо на цей момент
Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

У Південній Кореї завершились переговори лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа. Ці переговори стали фіналом так званого "турне Трампа" Азією і тепер він повертається до Вашингтона.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Реклама
Читайте також:

Як пройшли переговори Сі Цзіньпіна та Трампа

Відкрита, привітальна частина в оточенні журналістів була дуже доброю та позитивною. І Сі Цзіньпін і Дональд Трамп сказали один одному приємні слова.  

Трамп назвав китайського колегу великим лідером великої країни та висловив надію, що США та Китай матимуть чудові відносини протягом тривалого часу.

Своєю чергою Сі Цзіньпін заявив, що Трамп дуже дбає про мир у світі й висловів готовність просуваємо мирні переговори для розв'язання інших гарячих питань. 

Далі переговори відбувались за зачиненими дверима та тривали 1 годину 40 хвилин. 

Тепер ключове питання, як зазначають аналітики Reuters, полягає у тому: яку угоду, якщо взагалі якусь, уклали лідери двох країн. Але вже зараз ринки демонструють оптимізм завдяки надії на деескалацію торгівельної напруженості. 

Нагадаємо, сьогоднішня зустріч між лідерами Китаю та США почалась на гарній ноті. Дональд Трамп та Сі Цзіньпін виступили за поліпшення відносин та сказали один одному добрі слова.

Раніше ми зібрали різні пронози щодо зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпінем. Ця зустріч може змінити ситуацію довкола війни РФ проти України.

США Китай переговори Дональд Трамп Південна Корея Сі Цзіньпінь
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації