Сі Цзіньпін та Трамп закінчили зустріч — що відомо на цей момент

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

У Південній Кореї завершились переговори лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа. Ці переговори стали фіналом так званого "турне Трампа" Азією і тепер він повертається до Вашингтона.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Як пройшли переговори Сі Цзіньпіна та Трампа

Відкрита, привітальна частина в оточенні журналістів була дуже доброю та позитивною. І Сі Цзіньпін і Дональд Трамп сказали один одному приємні слова.

Трамп назвав китайського колегу великим лідером великої країни та висловив надію, що США та Китай матимуть чудові відносини протягом тривалого часу.

Своєю чергою Сі Цзіньпін заявив, що Трамп дуже дбає про мир у світі й висловів готовність просуваємо мирні переговори для розв'язання інших гарячих питань.

Далі переговори відбувались за зачиненими дверима та тривали 1 годину 40 хвилин.

Тепер ключове питання, як зазначають аналітики Reuters, полягає у тому: яку угоду, якщо взагалі якусь, уклали лідери двох країн. Але вже зараз ринки демонструють оптимізм завдяки надії на деескалацію торгівельної напруженості.

Нагадаємо, сьогоднішня зустріч між лідерами Китаю та США почалась на гарній ноті. Дональд Трамп та Сі Цзіньпін виступили за поліпшення відносин та сказали один одному добрі слова.

Раніше ми зібрали різні пронози щодо зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпінем. Ця зустріч може змінити ситуацію довкола війни РФ проти України.