Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна 30 жовтня — як переговори вплинуть на війну в Україні

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Зустріч президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у четвер, 30 жовтня, може змінити ситуацію довкола війни РФ проти України. Пекін є ключовим геополітичним союзником Москви, тому має значні важелі впливу на Кремль.

Новини.LIVE зібрали прогнози, що може змінитись після зустрічі очільників США та Китаю.

Чого чекати від переговорів Трампа і Сі Цзіньпіна

Низка іноземних ЗМІ зазначає, що результати зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна можуть стати переломним моментом у війні РФ проти України. Адже якщо США запропонують вигідні для Китаю умови в обмін на тиск на Росію, то Пекін може погодитись.

Сам Трамп заявив, що намагатиметься вплинути на Китай, щоб той відмовився від закупівель російської нафти. Президент США висловив сподівання, що Китай допоможе Вашингтону вирішити питання війни в Україні.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко все ж вважає, що не потрібно багато сподіватись від зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна, проте зазначає, що прорив все таки може статися, адже економіки США і Китаю дуже повʼязані.

Деякі експерти вважають, що Китай може обмежитись тільки загальними закликами до миру, щоб зберегти баланс між Заходом і Москвою.

Як Китай може вплинути на РФ

Зазначимо, що зменшення або припинення торговельних відносин з боку Китаю може суттєво послабити економіку РФ, адже Пекін є ключовим торговим партнером для Росії.

Крім того, Китай забезпечує Росію технологіями, які окупанти використовують у військово-промисловому комплексі. А також допомагає Росії обходити міжнародні фінансові санкції, надаючи доступ до своїх банківських систем.

Також Пекін є великим покупцем російської нафти та газу. Тому президент України Володимир Зеленський висловиви сподівання, що США використають торговельну угоду з Китаєм, щоб змусити Пекін скоротити закупівлі російської нафти. Водночас український лідер вважає, що Пекінові не вигідна перемога України.

Надає Китай РФ і політичну підтримку, блокуючи спроби ізолювати Москву в міжнародних організаціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп може з а рахунок нових мит на товари з Китаю створити "фонд перемоги" для України.

Нещодавно стало відомо, що Китай частково відмовився від нафти з РФ.