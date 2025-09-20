Трамп вважає, що Китай зацікавлений у припиненні війни в Україні й допоможе з цим

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: AP

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив переконання, що лідер КНР Сі Цзіньпін налаштований на припинення військових дій в Україні. Трамп впевнений, що його Китай готовий сприяти цьому процесу.

Про це Трамп заявив на брифінгу у Білому домі, повідомляють Новини.LIVE.

Як Трамп описав розмову з Сі Цзіньпінем

Трамп наголосив на тому, що США докладають усіх зусиль для закінчення війни між РФ та Україною. Лідер США висловив надію, що в цьому процесі може брати участь і Сі Цзіньпін.

"Ми дуже наполегливо працюємо, щоб вирішити ситуацію з Росією та Україною. Побачимо, що там станеться. Сподіваємось, що ми це зробимо. Я говорив про це з президентом Сі, і я вірю, що він також хотів би, щоб це було вирішено, і думаю, що він буде працювати з нами, щоб допомогти", — заявив президент США.

Дональд Трамп описав свою розмову з лідером Китаю, як "дуже довгу та хорошу".

"Я думаю, це була дуже хороша розмова. Ми говорили про торгівлю і про війну. Ми говорили про багато речей. Ми говорили про Росію й Україну, звісно, і Газу. Говорили про багато тем. Це була довга розмова, це була хороша розмова", — сказав Трамп.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп заблокував пакет військової допомоги Тайваню на понад 400 мільйонів доларів. Президент США пояснив це тим, що хоче досягти торгівельної угоди з Китаєм.

Також стало відомо, що Трампу "не сподобалось", що російські військові літаки 12 хвилин були в небі Естонії. Він сказав, що "це може бути проблемою".