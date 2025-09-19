Білий дім блокує новий оборонний пакет для Тайваню

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заблокував пакет військової допомоги Тайваню на понад 400 мільйонів доларів. Він пояснив, що у нього є намір досягти торговельної угоди та підготувати можливий саміт із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За інформацією п’яти джерел, знайомих із внутрішніми обговореннями, Трамп може ще змінити своє рішення.

Про це повідомляє The Washington Post.

США передумала давати пакет військової допомоги Тайвань

Двоє анонімних джерел зазначили, що пакет містив би значно потужніше озброєння, ніж у попередніх поставках, включно з боєприпасами та безпілотниками нового покоління. У Білому домі тим часом наголосили, що остаточне рішення ще не ухвалене.

За даними розвідки США, Сі Цзіньпін поставив завдання Народно-визвольній армії бути готовою до захоплення Тайваню до 2027 року, хоча цей термін не вважається остаточним. Колишній чиновник Пентагону Ден Блюменталь заявив, що зараз "абсолютно невідповідний час, щоб США послаблювали тиск".

Трамп хоче "задобрити" Сі Цзіньпіна

Адміністрація Трампа загалом намагається пом’якшити суперництво з Китаєм заради ширшої торговельної угоди, що включало й інші кроки — зокрема послаблення експортних обмежень на напівпровідники та відмову від заборони TikTok.

Зазвичай США використовує механізм так званого Президентського дозволу на скорочення військових ресурсів (PDA) для швидких поставок зброї. Попередня адміністрація Байдена раніше погодила кілька таких пакетів для Тайбею, загальна вартість яких перевищила 2 мільярди доларів.

Сам Трамп послідовно наголошує на транзакційному підході у зовнішній політиці й виступає проти безоплатних поставок озброєнь. Такий принцип він застосовує не лише щодо Тайваню, а й України, закликаючи, щоб європейські партнери купували зброю у США й передавали її Києву.

В ЗМІ зазначили, що Конгрес щороку виділяє до 1 мільярда доларів на оборонні потреби Тайваню. Байден ще перед відходом з посади схвалив пакет у 571 мільйон.

Трамп хоче, щоб Тайвань самотужки купував зброю

Нині ж адміністрація Трампа вважає, що острів із потужною економікою має сам фінансувати свої закупівлі. Минулого місяця у ході переговорів в Анкориджі сторони погодили новий великий контракт на зброю, який Тайбей планує оплатити коштом додаткового оборонного бюджету.

За даними джерел, майбутній пакет включатиме переважно дрони, ракети та обладнання для моніторингу узбережжя. Водночас доставка цих технологій може розтягнутися на роки, адже Тайвань і так очікує мільярдні поставки, серед яких винищувачі F-16 і ракети Harpoon.

Нещодавно адміністрація неофіційно поінформувала Конгрес про можливий продаж Тайваню ще одного пакета зброї на 500 мільйонів доларів. Міністр оборони США Піт Хегсет у розмові з китайським колегою підкреслив, що Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном і не має намірів змінювати політичний устрій у КНР.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що Китай може допомогти закінчити війну в Україні.

Також кілька днів тому Дональд Трамп заявив, що готує велику угоду з Китаєм щодо роботи TikTok.