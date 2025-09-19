Белый дом блокирует новый оборонный пакет для Тайваня

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заблокировал пакет военной помощи Тайваню на более 400 миллионов долларов. Он объяснил, что у него есть намерение достичь торгового соглашения и подготовить возможный саммит с лидером Китая Си Цзиньпином. По информации пяти источников, знакомых с внутренними обсуждениями, Трамп может еще изменить свое решение.

Об этом сообщает The Washington Post.

США передумала давать пакет военной помощи Тайваню

Два анонимных источника отметили, что пакет содержал бы значительно более мощное вооружение, чем в предыдущих поставках, включая боеприпасы и беспилотники нового поколения. В Белом доме тем временем отметили, что окончательное решение еще не принято.

По данным разведки США, Си Цзиньпин поставил задачу Народно-освободительной армии быть готовой к захвату Тайваня до 2027 года, хотя этот срок не считается окончательным. Бывший чиновник Пентагона Дэн Блюменталь заявил, что сейчас "совершенно неподходящее время, чтобы США ослабляли давление".

Трамп хочет "задобрить" Си Цзиньпина

Администрация Трампа в целом пытается смягчить соперничество с Китаем ради более широкой торговой сделки, что включало и другие шаги - в частности ослабление экспортных ограничений на полупроводники и отказ от запрета TikTok.

Обычно США использует механизм так называемого Президентского разрешения на сокращение военных ресурсов (PDA) для быстрых поставок оружия. Предыдущая администрация Байдена ранее согласовала несколько таких пакетов для Тайбэя, общая стоимость которых превысила 2 миллиарда долларов.

Сам Трамп последовательно подчеркивает транзакционный подход во внешней политике и выступает против бесплатных поставок вооружений. Такой принцип он применяет не только в отношении Тайваня, но и Украины, призывая, чтобы европейские партнеры покупали оружие у США и передавали его Киеву.

В СМИ отметили, что Конгресс ежегодно выделяет до 1 миллиарда долларов на оборонные нужды Тайваня. Байден еще перед уходом с должности одобрил пакет в 571 миллион.

Трамп хочет, чтобы Тайвань самостоятельно покупал оружие

Сейчас же администрация Трампа считает, что остров с мощной экономикой должен сам финансировать свои закупки. В прошлом месяце в ходе переговоров в Анкоридже стороны согласовали новый крупный контракт на оружие, который Тайбэй планирует оплатить за счет дополнительного оборонного бюджета.

По данным источников, будущий пакет будет включать преимущественно дроны, ракеты и оборудование для мониторинга побережья. В то же время доставка этих технологий может растянуться на годы, ведь Тайвань и так ожидает миллиардные поставки, среди которых истребители F-16 и ракеты Harpoon.

Недавно администрация неофициально проинформировала Конгресс о возможной продаже Тайваню еще одного пакета оружия на 500 миллионов долларов. Министр обороны США Пит Хэгсет в разговоре с китайским коллегой подчеркнул, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином и не намерен менять политический строй в КНР.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что Китай может помочь закончить войну в Украине.

Также несколько дней назад Дональд Трамп заявил, что готовит большое соглашение с Китаем по работе TikTok.