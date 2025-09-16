Трамп о TikTok – президент США доложил о переговорах с Китаем

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты и Китай достигли соглашения по популярному приложению TikTok. По его словам, в пятницу, 19 сентября, он планирует провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами во вторник, 16 сентября.

Переговоры США и Китая по TikTok

По словам американского лидера, было достигнуто соглашение между странами.

"Я достиг договоренности с Китаем. В пятницу буду говорить с Си", — заявил Трамп.

Напомним, что в понедельник, 15 сентября, Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Пекин на переговорах в Мадриде достигли соглашения по компании, которую молодежь США "очень хотела спасти".

Ранее Дональд Трамп ввел новые ограничения против компаний, которые помогали России обходить санкции. Среди перечня китайские и турецкие компании.

До этого Дональд Трамп выразил свою открытость по поводу идеи приобретения Илоном Маском соцсети TikTok. Президент США считает, что это принесет безумную выгоду всем. Сообщалось, что китайские официальные лица рассматривают вариант передачи американских подразделений TikTok в собственность Илона Маска. Это может произойти, если компании не удастся избежать запрета на приложение в США.

Ранее Верховный суд США поддержал запрет на TikTok в США, после чего пользователи начали жаловаться на прекращение работы приложения.