Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоПсихологияВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionШтабВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
США одобрили помощь Украине по новому финансовому соглашению
Главная Новости дня Трамп анонсировал большую сделку с Китаем по TikTok

Трамп анонсировал большую сделку с Китаем по TikTok

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 21:12
Трамп о TikTok – президент США доложил о переговорах с Китаем
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты и Китай достигли соглашения по популярному приложению TikTok. По его словам, в пятницу, 19 сентября, он планирует провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами во вторник, 16 сентября.

Реклама
Читайте также:

Переговоры США и Китая по TikTok

По словам американского лидера, было достигнуто соглашение между странами.

"Я достиг договоренности с Китаем. В пятницу буду говорить с Си", — заявил Трамп.

Напомним, что в понедельник, 15 сентября, Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Пекин на переговорах в Мадриде достигли соглашения по компании, которую молодежь США "очень хотела спасти".

Ранее Дональд Трамп ввел новые ограничения против компаний, которые помогали России обходить санкции. Среди перечня китайские и турецкие компании.

До этого Дональд Трамп выразил свою открытость по поводу идеи приобретения Илоном Маском соцсети TikTok. Президент США считает, что это принесет безумную выгоду всем. Сообщалось, что китайские официальные лица рассматривают вариант передачи американских подразделений TikTok в собственность Илона Маска. Это может произойти, если компании не удастся избежать запрета на приложение в США.

Ранее Верховный суд США поддержал запрет на TikTok в США, после чего пользователи начали жаловаться на прекращение работы приложения.

США Китай Дональд Трамп TikTok Си Цзиньпинь
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации