Торговая встреча США и Китая — что говорит Трамп

Торговая встреча США и Китая прошла "очень хорошо". Стороны достигли соглашения, над которым работали.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH.

Трамп написал, что стороны "достигли соглашения по определенной компании, которую молодежь в нашей стране очень хотела спасти". Вероятно, речь идет о компании ByteDance Ltd., которая является владелицей приложения TikTok.

Также глава Белого дома сообщил, что уже в эту пятницу он будет разговаривать с главой Китая Си Цзиньпином.

Отметим, встреча между представителями КНР и США началась вчера в Мадриде. Стороны должны были обсудить вопросы торговли, экономики и национальной безопасности.

Напомним, ранее Дональд Трамп ввел новые ограничения против компаний, которые помогали России обходить санкции. Среди перечня китайские и турецкие компании.

В то же время Владимир Зеленский заявлял, что Китай не стремится остановить ни удары РФ, ни войну.