Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай не стремится прекратить российские атаки, а тем более всю войну. Он подчеркнул, что во время визитов американских представителей страна-агрессор воздерживается от атак.

Об этом Зеленский рассказал на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу, 12 сентября.

Китай не реагирует на эскалацию РФ

Во время своего выступления Зеленский отметил, что поведение Кремля меняется, когда в Украину приезжают американские представители, но влияние других международных игроков не дает такого эффекта. Он отметил, что Китай, в отличие от США, не демонстрирует желания влиять на ход войны.

"Возможно, сработало бы с представителем Китая. Но, похоже, Китай не заинтересован в том, чтобы остановить если не всю войну, то хотя бы удары", — заявил Зеленский.

По словам президента, США имеют рычаги, чтобы заставить Кремль изменить поведение, и эти инструменты работают.

