Главная Новости дня Китай не стремится остановить ни удары РФ, ни войну — Зеленский

Китай не стремится остановить ни удары РФ, ни войну — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 17:49
срочный
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай не стремится прекратить российские атаки, а тем более всю войну. Он подчеркнул, что во время визитов американских представителей страна-агрессор воздерживается от атак.

Об этом Зеленский рассказал на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу, 12 сентября.

Читайте также:

Китай не реагирует на эскалацию РФ

Во время своего выступления Зеленский отметил, что поведение Кремля меняется, когда в Украину приезжают американские представители, но влияние других международных игроков не дает такого эффекта. Он отметил, что Китай, в отличие от США, не демонстрирует желания влиять на ход войны.

"Возможно, сработало бы с представителем Китая. Но, похоже, Китай не заинтересован в том, чтобы остановить если не всю войну, то хотя бы удары", — заявил Зеленский.

По словам президента, США имеют рычаги, чтобы заставить Кремль изменить поведение, и эти инструменты работают.

Напомним, что в Китае есть странная для иностранцев особенность — местные жители обычно не помогают незнакомцам на улице. Это может выглядеть как проявление грубости, однако причина такого поведения совсем другая и связана с культурными и правовыми факторами.

Ранее мы также информировали, что Китай стал первой страной мира, где успешно реализовали производство железа с помощью возобновляемой энергии и "зеленого" водорода.

Владимир Зеленский США Китай Украина обстрелы Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
