Головна Новини дня Китай не прагне зупинити ні удари РФ, ні війну — Зеленський

Китай не прагне зупинити ні удари РФ, ні війну — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 17:49
Китай не хоче зупиняти удари РФ — заява Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай не прагне припинити російські атаки, а тим більше всю війну. Він підкреслив, що під час візитів американських представників країна-агресор утримується від атак.

Про це Зеленський розповів на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у п'ятницю, 12 вересня.

Читайте також:

Китай не реагує на ескалацію РФ

Під час свого виступу Зеленський зазначив, що поведінка Кремля змінюється, коли до України приїздять американські представники, але вплив інших міжнародних гравців не дає такого ефекту. Він наголосив, що Китай, на відміну від США, не демонструє бажання впливати на перебіг війни. 

"Можливо, спрацювало б із представником Китаю. Але, схоже, Китай не зацікавлений у тому, щоб зупинити якщо не всю війну, то хоча б удари", — заявив Зеленський.

За словами президента, США мають важелі, щоб примусити Кремль змінити поведінку, і ці інструменти працюють. 

Нагадаємо, що у Китаї є дивна для іноземців особливість — місцеві жителі зазвичай не допомагають незнайомцям на вулиці. Це може виглядати як прояв грубощів, проте причина такої поведінки зовсім інша й пов’язана з культурними та правовими чинниками.

Раніше ми також інформували, що Китай став першою країною світу, де успішно реалізували виробництво заліза за допомогою відновлюваної енергії та "зеленого" водню.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
