Китай не хоче зупиняти удари РФ — заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай не прагне припинити російські атаки, а тим більше всю війну. Він підкреслив, що під час візитів американських представників країна-агресор утримується від атак.

Про це Зеленський розповів на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у п'ятницю, 12 вересня.

Китай не реагує на ескалацію РФ

Під час свого виступу Зеленський зазначив, що поведінка Кремля змінюється, коли до України приїздять американські представники, але вплив інших міжнародних гравців не дає такого ефекту. Він наголосив, що Китай, на відміну від США, не демонструє бажання впливати на перебіг війни.

"Можливо, спрацювало б із представником Китаю. Але, схоже, Китай не зацікавлений у тому, щоб зупинити якщо не всю війну, то хоча б удари", — заявив Зеленський.

За словами президента, США мають важелі, щоб примусити Кремль змінити поведінку, і ці інструменти працюють.

