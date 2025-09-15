Відео
Досягли угоди — Трамп висловився про торгівельну зустріч з Китаєм

Досягли угоди — Трамп висловився про торгівельну зустріч з Китаєм

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 17:17
Торгівельна зустріч США та Китаю — що каже Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Торгівельна зустріч США та Китаю пройшла "дуже добре". Сторони досягли угоди, над якою працювали.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у соцмережі TRUTH. 

Читайте також:

Торгівельна зустріч Китаю і США

Трамп написав, що сторони "досягли угоди щодо певної компанії, яку молодь у нашій країні дуже хотіла врятувати". Ймовірно, йдеться про компанію ByteDance Ltd., яка є власницею додатку TikTok. 

Також глава Білого дому повідомив, що вже цієї п'ятниці він розмовлятиме з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. 

Зазначимо, зустріч між представниками КНР та США розпочалася вчора у Мадриді. Сторони мали обговорити питання торгівлі, економіки та національної безпеки.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп запровадив нові обмеження проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції. Серед переліку китайські та турецькі компанії.

Водночас Володимир Зеленський заявляв, що Китай не прагне зупинити ні удари РФ, ні війну

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
