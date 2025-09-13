США ввели санкції проти компаній, які працювали з Росією

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки запровадили нові обмеження проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції. Серед переліку — китайські та турецькі компанії.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у суботу, 13 вересня, в Telegram.

Реклама

Читайте також:

США запровадили нові обмеження проти компаній, що допомагали РФ

У суботу, 13 вересня, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що США ухвалили нові експортні обмеження проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції.

Серед списку компаній, проти яких США застосували обмеження, такі:

23 китайські компанії;

3 турецькі;

2 з ОАЕ;

по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню;

а також російські фірми.

"Це ще один важливий крок у руйнуванні можливостей Кремля підтримувати свою військову машину. Дякуємо союзникам. Санкції мають тільки посилюватися", — резюмував Єрмак.

Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Нещодавно стало відомо, що Дональд Трамп планує посилити тиск на російського диктатора Путіна — йдеться про значний удар по економіці Кремля.

А в Європейському Союзі домовилися про продовження ще на шість місяців чинних санкцій проти Росії.