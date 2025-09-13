США ввели санкції проти компаній, які працювали з Росією

США ввели нові санкції проти компаній, які співпрацювали з РФ
Сполучені Штати Америки запровадили нові обмеження проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції. Серед переліку — китайські та турецькі компанії.
Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у суботу, 13 вересня, в Telegram.
У суботу, 13 вересня, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що США ухвалили нові експортні обмеження проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції.
Серед списку компаній, проти яких США застосували обмеження, такі:
- 23 китайські компанії;
- 3 турецькі;
- 2 з ОАЕ;
- по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню;
- а також російські фірми.
"Це ще один важливий крок у руйнуванні можливостей Кремля підтримувати свою військову машину. Дякуємо союзникам. Санкції мають тільки посилюватися", — резюмував Єрмак.
Нещодавно стало відомо, що Дональд Трамп планує посилити тиск на російського диктатора Путіна — йдеться про значний удар по економіці Кремля.
А в Європейському Союзі домовилися про продовження ще на шість місяців чинних санкцій проти Росії.
