Головна Новини дня США ввели нові санкції проти компаній, які співпрацювали з РФ

США ввели нові санкції проти компаній, які співпрацювали з РФ

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 10:32
США ввели санкції проти компаній, які працювали з Росією
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки запровадили нові обмеження проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції. Серед переліку — китайські та турецькі компанії.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у суботу, 13 вересня, в Telegram.

Читайте також:

США запровадили нові обмеження проти компаній, що допомагали РФ

У суботу, 13 вересня, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що США ухвалили нові експортні обмеження проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції.

Серед списку компаній, проти яких США застосували обмеження, такі:

  • 23 китайські компанії;
  • 3 турецькі;
  • 2 з ОАЕ;
  • по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню;
  • а також російські фірми. 

"Це ще один важливий крок у руйнуванні можливостей Кремля підтримувати свою військову машину. Дякуємо союзникам. Санкції мають тільки посилюватися", — резюмував Єрмак.

Санкції
Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Нещодавно стало відомо, що Дональд Трамп планує посилити тиск на російського диктатора Путіна — йдеться про значний удар по економіці Кремля.

А в Європейському Союзі домовилися про продовження ще на шість місяців чинних санкцій проти Росії.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
