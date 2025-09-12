ЄС продовжив санкції проти Росії та готує новий пакет обмежень

Верховна представниця Європейської комісії з питань закордонних справ Кая Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

У Європейському Союзі домовилися про продовження ще на шість місяців чинних санкцій проти Росії. Їх запровадили раніше у відповідь на її агресивну війну проти України.

Про це повідомила верховна представниця ЄС з питань закордонних справ Кая Каллас у соцмережі X.

Повідомлення Каї Каллас. Фото: скриншот

Вона також уточнила, що ЄС уже завершує підготовку 19-го пакета обмежувальних заходів. Серед нових напрямків розглядаються додаткові кроки щодо заборони продажу російської нафти, протидії так званим "тіньовим" танкерам, а також обмеження для російських банків.

"Ми щойно продовжили наші санкції проти Росії. Водночас ми завершуємо роботу над 19-м пакетом — розглядаємо додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки", — заявила Кая Каллас.

Нагадаємо, після атаки дронів на Польщу Кая Каллас заявляла, що ЄС неодмінно введе санкції проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський детально розповідав, що буде в новому санкційному пакеті проти Росії.

Також президент США Дональд Трамп казав, що готовий перейти до нового етапу у питанні санкцій проти Росії.

Втім віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім не хоче вічно тримати Росію в економічній ізоляції та пояснив, чому співпраця з Кремлем вигідна.